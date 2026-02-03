1 lưu ý quan trọng bất cứ ai uống rượu đinh lăng đều phải biết

Đinh lăng từ lâu đã là loại cây quen thuộc trong đời sống người Việt. Lá đinh lăng được dùng làm rau hoặc pha trà, rễ (củ) được xem như dược liệu quý trong Đông y. Trong đó, rượu đinh lăng là cách sử dụng phổ biến, nhất là với người trung niên, cao tuổi, với niềm tin giúp bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, tăng sức dẻo dai. Tuy nhiên, không ít người đang dùng rượu đinh lăng theo cách tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe mà không hay biết.

Rễ đinh lăng thường được dùng để ngâm rượu (Ảnh minh họa).

Nguy hiểm đến từ thói quen “uống càng nhiều càng tốt”

Theo y học cổ truyền, đinh lăng có tính mát, vị hơi đắng, thường được dùng để hỗ trợ lưu thông khí huyết, giảm đau nhức, cải thiện thể trạng. Rễ đinh lăng chứa nhiều hoạt chất như saponin, alkaloid, flavonoid, glucozit cùng vitamin nhóm B và axit amin. Khi được ngâm với rượu, các hoạt chất này hòa tan, tạo nên rượu đinh lăng - thứ đồ uống được nhiều người coi là “rượu thuốc”.

Thực tế, nếu dùng đúng cách, rượu đinh lăng được cho là có thể giúp ăn ngủ tốt hơn, giảm cảm giác mệt mỏi sau lao động nặng, tăng cường sức khỏe xương cốt. Tuy nhiên, việc sử dụng cần có liều lượng rõ ràng, không thể uống tùy tiện.

Sai lầm phổ biến nhất khi dùng rượu đinh lăng là uống quá nhiều và kéo dài. Trong rễ đinh lăng có saponin và alkaloid - những chất có lợi nếu dùng đúng liều, nhưng có thể gây tác dụng ngược nếu lạm dụng.

Rượu đinh lăng (Ảnh minh họa).

Uống nhiều rượu đinh lăng trong thời gian dài có thể khiến cơ thể xuất hiện các biểu hiện như:

Hồi hộp

Tim đập nhanh

Hoa mắt

Chóng mặt

Một số người cảm thấy mệt mỏi hơn sau khi uống rượu đinh lăng thay vì khỏe lên như mong đợi. Với người có bệnh nền tim mạch, huyết áp thấp, rối loạn tiền đình, những triệu chứng này có thể rõ rệt hơn.

Gan cũng là cơ quan dễ bị ảnh hưởng nếu uống rượu đinh lăng quá nhiều. Đinh lăng chứa flavonoid, khi dùng quá mức có thể tạo thêm gánh nặng cho gan trong quá trình chuyển hóa. Biểu hiện thường gặp là da xanh xao, thiếu sức sống, thậm chí vàng da ở người có chức năng gan kém.

Bên cạnh đó, rượu đinh lăng về bản chất vẫn là rượu. Uống nhiều không chỉ làm tăng nguy cơ tổn thương gan mà còn gây kích thích dạ dày, khiến tình trạng viêm loét, đau trở nên trầm trọng hơn. Việc coi rượu đinh lăng là “rượu bổ” để uống hằng ngày, uống thay rượu thường trong các bữa ăn là thói quen tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Dùng rượu đinh lăng thế nào cho an toàn?

Điểm quan trọng nhất khi sử dụng rượu đinh lăng là kiểm soát liều lượng và thời gian dùng. Các chuyên gia khuyến cáo, rượu đinh lăng chỉ nên uống 1- 2 chén nhỏ mỗi ngày và không nên sử dụng kéo dài.

Rượu đinh lăng không phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh gan, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, người suy thận, người có cơ địa dễ dị ứng nên tránh sử dụng. Người có bệnh mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Ngoài ra, không nên dùng rượu đinh lăng để thay thế rượu thông thường trong sinh hoạt hằng ngày. Việc uống liên tục, không kiểm soát liều dễ khiến các hoạt chất tích tụ, gây phản tác dụng cho cơ thể.

Tổng hợp