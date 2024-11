1 loại vỏ được ví là ‘‘thần dược đại bổ’’ trong Đông y, có thể ngừa ung thư, trị ho và trẻ hóa da

Bưởi là loại quả quen thuộc đối với người Việt nhưng không phải ai cũng nắm hết được công dụng của nó. Không chỉ là loại quả thơm ngon, bưởi còn được ví như ‘‘thảo dược’’ giúp điều trị nhiều loại bệnh. Trong đó, vỏ bưởi là bộ phận được Đông y đánh giá cao nhất, thậm chí còn được ví là ‘‘thần dược đại bổ’’ cho sức khỏe của con người.

Vỏ bưởi có tên khoa học là Citrus grandis (L) Osbeck và được dân gian gọi là bòng, cam phao, hương loan… Theo Đông y, vỏ bưởi có vị đắng, cay, tính bình có công dụng trừ phong, tiêu đờm, tiêu thũng nên được dùng để điều trị các chứng bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp cực tốt.

Theo y học hiện đại, trong vỏ bưởi còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt như: Tinh dầu gồm xitrala và este, các vitamin A, C, chất pectin, hesperidin, naringin, đường ramnoza và các men peroxydaza,… Do đó, chúng góp phần to lớn vào việc cải thiện sức khỏe và điều trị nhiều loại bệnh.

Dưới đây là những công dụng bất ngờ của vỏ bưởi mà không phải ai cũng biết.

1. Ngăn ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra công dụng ngăn ngừa ung thư của vỏ bưởi. Theo đó, các chất chất naringenin trong vỏ trái bưởi có khả năng cải thiện các tế bào DNA có khả năng tiến triển thành ung thư ở tuyến tiền liệt của cơ thể.

Ngoài ra, trong vỏ bưởi còn chứa lycopene, limonoids - các chất có tính chống oxy hóa mạnh giúp ức chế các khối u ác tính, đồng thời trục xuất những tế bào xấu ra ngoài cơ thể, giúp ngăn ngừa các căn bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt… Một số chất khác như: flavonoid, naringenin và hesperidin được tìm thấy trong loại vỏ này cũng có khả năng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA do gốc tự do gây ra, một yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành ung thư

2. Giảm mỡ trong máu

Các nghiên cứu cho thấy rằng vỏ bưởi có thể giúp giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Điều này có thể được giải thích bởi các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi, như polyphenol và flavonoid, có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu.

Ngoài ra, vỏ bưởi cũng có chứa chất xơ và kali, có thể giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

3. Trị ho

Theo y học cổ truyền, vỏ bưởi có vị đắng, cay, thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu báng tích, tiêu phù thủng. Vỏ bưởi thưởng có 2 phần chính là lớp vỏ xanh ngoài cùng và cùi xốp trắng bên trong. Cả 2 phần này đều có giá trị dinh dưỡng và lợi ích trong việc trị ho, ngoài ra còn được sử dụng trong việc chế biến thực phẩm.

4. Giảm cân

Lượng vitamin C, chất chống oxy hóa và tinh dầu trong vỏ bưởi rất dồi dào. Do đó, nó trở thành thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hay ăn kiêng.

Cụ thể, thành phần trong tinh dầu của vỏ bưởi có vai trò đốt cháy chất béo, góp phần thay đổi nồng độ insulin trong cơ thể, nhờ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, vỏ ngoài của bưởi sở hữu hàng loạt các loại tinh dầu, hoạt chất,…giúp giảm mỡ máu, ngừa gan nhiễm mỡ. Loại vỏ này còn không chứa chất béo, , không có calo mà chỉ có enzyme giúp đốt cháy calo dư thừa. Chưa kể, nồng độ insulin trong vỏ bưởi còn giúp ích cho quá trình điều hòa dưỡng chất trong cơ thể.

5. Làm đẹp da và tóc

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong vỏ bưởi không chỉ có công dụng tăng sức đề kháng cho da, mà còn hỗ trợ làm mờ thâm mụn hiệu quả. Ngoài ra, tính kháng viêm của tinh dầu bưởi còn giúp làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn trên da. Hàm lượng vitamin A cùng các chất chống oxy hóa có trong vỏ bưởi còn hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình lão hóa, trị mụn nhọt và làm đẹp da.

Với mái tóc, lượng dưỡng chất dồi dào gồm pectin, naringin, men tiêu hoá peroxydaza và amylaza, đường ramoza, vitamin A và C… trong vỏ bưởi sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho tóc, làm sạch da đầu và phòng ngừa các bệnh về da đầu. Chưa hết, tinh dầu bưởi còn có khả năng kích thích tóc mọc nhanh và giúp tóc suôn mượt hơn.

6. Giúp điều trị gan nhiễm mỡ

Theo Đông y, nước vỏ bưởi được xem là phương pháp giúp làm giảm lượng mỡ thừa trong gan hiệu quả. Lượng tinh dầu và hợp chất pectin trong vỏ có tính chống oxy hóa mạnh. Bên cạnh đó, hợp chất flavonoid có tác dụng bảo vệ gan và túi mật, giúp hạ mỡ máu hiệu quả. Được sử dụng nhiều trong các bài thuốc trị gan nhiễm mỡ.

