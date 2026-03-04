1 loại trái cây ít thuốc trừ sâu nhất chợ, ai ăn cũng vừa ngon vừa bổ

Rau quả trên bàn ăn hằng ngày liệu có thực sự an toàn? Tổ chức Công tác Môi trường Mỹ (EWG) gần đây vừa công bố phiên bản năm 2025 của “Hướng dẫn người mua về thuốc trừ sâu trong nông sản”. Báo cáo này cập nhật kết quả kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại rau củ, trái cây phổ biến và đưa ra danh sách 15 loại “sạch” nhất. Đứng đầu bảng năm nay là dứa , trong khi chuối lần đầu tiên góp mặt.

EWG phân tích dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Mỹ thu thập trong giai đoạn 2021 đến 2022, với hơn 40.000 mẫu rau quả được kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy trên 75% mẫu không phải sản phẩm hữu cơ có phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Điểm đáng chú ý của báo cáo năm nay là lần đầu tiên EWG đưa thêm tiêu chí đánh giá “độc tính thuốc trừ sâu”. Không chỉ đếm số lượng và nồng độ tồn dư, nhóm nghiên cứu còn xem xét mức độ ảnh hưởng tiềm tàng của từng hoạt chất đối với cơ thể người. Một số loại thuốc trừ sâu được ghi nhận có thể gây rối loạn hệ nội tiết, ảnh hưởng đến phát triển thần kinh, thậm chí liên quan đến nguy cơ ung thư. Vì vậy, lựa chọn rau quả an toàn ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Danh sách 15 loại rau quả “sạch” nhất

Ở chiều ngược lại, EWG công bố 15 loại nông sản có mức tồn dư thấp nhất, trong đó gần 60% mẫu không phát hiện bất kỳ dư lượng nào. Danh sách gồm dứa, ngô, bơ, đu đủ, hành tây, đậu Hà Lan đông lạnh, măng tây, bắp cải, dưa hấu, súp lơ, chuối, xoài, cà rốt, nấm và kiwi.

Dứa được xếp hạng cao nhất về độ “sạch”. Chuối cũng gây chú ý khi lần đầu lọt vào bảng này và được đánh giá là một trong những loại trái cây có mức độc tính thuốc trừ sâu thấp.

EWG cho biết dù sản phẩm hữu cơ giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm thuốc trừ sâu, nhưng nếu khó tiếp cận thực phẩm hữu cơ, người tiêu dùng vẫn có thể ưu tiên các loại nằm trong nhóm “sạch” để hạn chế rủi ro.

Tổ chức này đặc biệt lưu ý phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ là nhóm nhạy cảm hơn với hóa chất do hệ cơ quan còn đang phát triển. Việc lựa chọn thực phẩm có mức tồn dư thấp được xem là một trong những cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe gia đình trong bối cảnh thực phẩm ngày càng đa dạng và khó kiểm soát nguồn gốc.

Nguồn và ảnh: One Percent Style