1 loại thực phẩm phá gan chẳng kém rượu bia nếu lạm dụng: Nhiều người Việt thích ăn vì tiện

Một loại thực phẩm rất quen mặt khác có thể làm tăng đáng kể các vấn đề về gan tương tự như rượu bia nếu chúng ta lạm dụng. Đó chính là thực phẩm siêu chế biến!

Thực phẩm siêu chế biến là thực phẩm đã trải qua nhiều quá trình chế biến, trong đó có nhiều công đoạn không thể tự làm tại nhà mà làm tại các nhà máy như quá trình hydro hóa, tạo khuôn… Loại thực phẩm này không sử dụng gia vị nấu nướng thông thường như dầu, muối, đường mà dùng sản phẩm công nghiệp như chất tạo ngọt nhân tạo, protein thủy phân, dầu hydro hóa và chất nhũ hóa.

Các loại thực phẩm siêu chế biến chủ yếu là bánh ngọt, pizza, xúc xích, thức ăn đóng hộp, ngũ cốc ăn sáng, nước ngọt, bánh quy, thực phẩm ăn liền,... Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, thực phẩm siêu chế biến ngày được nhiều người yêu thích bởi tính tiện lợi.

Thực phẩm siêu chế biến hại gan như thế nào?

Ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến có hại cho gan (Ảnh minh họa).

Theo thông tin trên tờ Express, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm siêu chế biến có thể ảnh hưởng tiêu cực tới lá gan. Vai trò chính của gan là lọc máu, hấp thụ chất dinh dưỡng và giải độc. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm siêu chế biến có thể dẫn tới viêm nhiễm tại gan, xơ hóa gan và làm suy yếu chức năng gan, Express thông tin.

Một nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, càng ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến, nguy cơ mắc các vấn đề về gan càng tăng cao. Các vấn đề này bao gồm gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan, ung thư gan.

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” rút ngắn tuổi thọ

Theo thông tin từ Harvard Health, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến từ lâu đã được cảnh báo là không tốt cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ vào tháng 7/2024, loại thực phẩm này thậm chí còn có thể rút ngắn tuổi thọ.

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã theo dõi chế độ ăn và sức khỏe của hơn nửa triệu người trưởng thành trong độ tuổi từ 50 - 71 suốt gần 23 năm. Họ đã chấm điểm chất lượng chế độ ăn của người tham gia nghiên cứu dựa trên mức độ chế biến và hình thức chế biến của thực phẩm.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ tử vong cao hơn 10%, đặc biệt là do bệnh tim và tiểu đường, so với những người ăn ít hơn. Nhóm này cũng có chất lượng chế độ ăn kém hơn và chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn so với nhóm người ăn ít thực phẩm siêu chế biến.

(Nguồn: Harvard Health, Express)