1 loại thực phẩm lọt Top tốt nhất thế giới, người Việt đã ăn từ lâu: Tốt cho cả người tiểu đường, được trồng rộng rãi ở nước ta

Loại quả đứng đầu danh sách tốt nhất thế giới

Bơ (Persea americana) không chỉ là loại trái cây quen thuộc trong đời sống mà còn được xem như “siêu thực phẩm” nhờ hàm chứa gần 20 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong thành phần của bơ có thể kể đến kali, lutein, folate, vitamin E, chất xơ cùng nhiều loại chất béo tốt cho sức khỏe.

Dù lượng đường rất thấp, bơ vẫn giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, từ việc chăm sóc hệ tim mạch, nâng cao thị lực, bảo vệ xương khớp cho đến tăng cường sức đề kháng.

Theo bảng xếp hạng “20 thực phẩm tốt nhất nên có trong thực đơn hàng ngày” do chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh – Good Food – công bố, bơ đứng đầu danh sách, vượt qua nhiều loại thực phẩm nổi tiếng khác như trứng, tỏi, lựu hay cải xoong.

Giới chuyên gia dinh dưỡng đánh giá bơ là nguồn cung cấp phong phú chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, folate, chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất như kali, đồng, sắt… Đây đều là những thành phần quan trọng giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch, thần kinh và miễn dịch.

Là “siêu thực phẩm” với nhiều lợi ích đáng kể, giúp kéo dài tuổi thọ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bơ chứa axit béo omega-3, phytosterol, beta-sitosterol và vitamin E, đều là các hoạt chất có tác dụng kiểm soát viêm, giảm đau khớp, bôi trơn khớp và làm chậm quá trình mất xương. Dầu chiết xuất từ bơ cũng được chứng minh giúp giảm triệu chứng viêm xương khớp.

Nhờ giàu chất béo và chất xơ, bơ mang lại cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn, giảm tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Hàm lượng carbohydrate thấp cũng hỗ trợ quá trình giảm cân.

Giàu chất béo tốt cho sức khỏe

Trong quả bơ, thành phần dầu gồm khoảng 71% axit béo không bão hòa đơn (MUFA), 13% axit béo không bão hòa đa (PUFA) và 16% axit béo bão hòa (SFA). Việc bổ sung bơ thường xuyên vào khẩu phần ăn không chỉ giúp cân bằng mỡ máu mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong chất béo và nhiều hợp chất thực vật từ những thực phẩm ít chất béo khác.

Nguồn chất xơ dồi dào

Bơ chứa khoảng 70% chất xơ không hòa tan và 30% chất xơ hòa tan. Hai loại chất xơ này kết hợp giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, thúc đẩy vi khuẩn có lợi phát triển, phòng ngừa táo bón và tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế hấp thu chất béo dư thừa.

Bảo vệ tim mạch

Nồng độ cholesterol “xấu” cao là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh tim. Bơ, với lượng lớn chất béo không bão hòa đơn, vitamin B6 và kali, có khả năng giảm cholesterol xấu, đồng thời hỗ trợ tim hoạt động khỏe mạnh hơn.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Nhờ chứa folate và nhóm vitamin B, bơ giúp cải thiện chức năng não, đặc biệt ở người lớn tuổi. Các dưỡng chất này liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng, sản xuất chất dẫn truyền thần kinh và giảm nguy cơ mắc các vấn đề như suy giảm trí nhớ, trầm cảm, Alzheimer hay đột quỵ.

Chăm sóc đôi mắt

Bơ là nguồn lutein phong phú – một loại carotenoid chống oxy hóa mạnh, hoạt động như lớp màng lọc ánh sáng, bảo vệ mắt trước tác hại của tia UV. Lutein và zeaxanthin trong bơ được cơ thể hấp thu chọn lọc vào điểm vàng, giúp giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mắt do tuổi tác.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Vitamin K trong bơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi và hình thành osteocalcin – protein thiết yếu cho cấu trúc xương. Ngoài ra, carotenoid trong bơ còn giúp giảm các yếu tố ảnh hưởng đến sụn khớp.

Giúp phục hồi cơ bắp

Hàm lượng kali cao trong bơ rất cần thiết cho quá trình vận động và phục hồi cơ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị ăn bơ sau khi tập luyện để hỗ trợ tái tạo năng lượng.

Làm đẹp da

Nhờ giàu omega-3 và vitamin E, bơ giúp phục hồi da tổn thương do mụn, bệnh chàm, trầy xước hoặc kích ứng. Dầu bơ còn giúp cải thiện màu da, mang lại vẻ đều màu và mịn màng hơn.

Nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh

Vitamin, khoáng chất và dầu không bão hòa trong bơ có khả năng thẩm thấu sâu vào sợi tóc, giúp phục hồi hư tổn, giảm xơ rối và duy trì độ ẩm tự nhiên cho tóc.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tốt cho đường huyết

Việc thêm bơ vào thực đơn mỗi ngày giúp duy trì cảm giác no, giảm ăn vặt, kiểm soát lượng calo và mỡ nội tạng. Bơ cũng hỗ trợ hoạt động của các hormone đường ruột, góp phần ổn định cân nặng.

Đây cũng là loại thực phẩm tuyệt vời cho người mắc bệnh tiểu đường. Nếu bổ sung bơ vào thực đơn một cách hợp lý người bệnh có thể kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cân, giảm cholesterol và cải thiện độ nhạy insulin đáng kể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein cùng vitamin C, B6, E – giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao sức đề kháng. Những dưỡng chất này bảo vệ cơ thể trước tác động từ môi trường như ô nhiễm, bức xạ hay hóa chất độc hại.

(Tổng hợp)