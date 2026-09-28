1 loại quả ngọt tốt ngang nhân sâm, chỉ duy nhất Việt Nam xuất khẩu trên thế giới: Hạ đường huyết, bổ máu, tốt cho xương khớp

Đó chính là quả vú sữa!

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Việt Nam hiện là nước duy nhất trên thế giới có loại quả này làm hàng hoá xuất khẩu. Các quốc gia khác đều có trồng cây này nhưng họ chỉ tiêu thụ nội địa.

Việt Nam là quốc gia duy nhất cuất khẩu vú sữa trên thế giới (Ảnh minh họa)

Vú sữa là loại trái cây có vị ngọt và mùi thơm như sữa. Không chỉ được yêu thích bởi hương vị thơm ngon độc đáo, loại quả này còn được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe người sử dụng.

Trung bình 1 quả vú sữa có khả năng cung cấp 5% vitamin C và vitamin A theo giá trị khuyến nghị hàng ngày. Loại quả này cũng cung cấp 10% canxi và phốt pho cho cơ thể. Bên cạnh đó, vú sữa còn bổ sung nhiều khoáng chất thiết yếu khác như sắt, kali và magie.

Nhờ nguồn dinh dưỡng phong phú, tiêu thụ vú sữa giúp mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Nổi bật như:

1. Hạ đường huyết

Vú sữa giúp kiểm soát lượng đường trong máu, do đó là một thực phẩm lý tưởng cho những người bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó vú sữa chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, ung thư và các vấn đề về tim mạch.

Cây vú sữa từ lâu gắn liền với các gia đình Việt, thường trồng tromng vườn nhà (Ảnh minh họa)

2. Tăng cường miễn dịch tự nhiên

Vitamin C và carotene có trong vú sữa là sự kết hợp hoàn hảo để tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên, giúp cơ thể dễ dàng chống lại các bệnh do virus hoặc vi khuẩn gây ra.

3. Ngăn ngừa thiếu máu

Một lợi ích quan trọng khác của vú sữa là ngăn ngừa thiếu máu vì trong loại quả này có chứa hàm lượng sắt cao. Thiếu máu do thiếu sắt thường được biểu hiện qua các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, khó thở, chán ăn,... Tình trạng này sẽ được khắc phục nếu bạn ăn vú sữa thường xuyên.

4. Tăng cường sức khỏe xương khớp

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng cần thiết cho sự phát triển của răng và xương chắc khỏe. Cơ thể cần có sự cân bằng thích hợp các khoáng chất này để duy trì sức khỏe xương tốt và ngăn ngừa nhiều bệnh về xương.

5. Giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt

Quả vú sữa là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, có thể giữ cho hệ tiêu hóa của chúng ta luôn khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nguy hiểm đối với con người như táo bón, ung thư ruột kết.

Có nhiều loại vú sữa khác nhau (Ảnh minh họa)

6. Chống viêm

Tác dụng chống viêm cũng nổi bật ở loại quả này. Chúng có chứa hoạt chất alkaloid có tên gọi là eleagnine có tác dụng kháng khuẩn mạnh. Nhờ đó, chúng ta có thể đẩy lùi nhiều căn bệnh khác nhau như ung thư, tim mạch, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn.

7. Hỗ trợ giảm cân

Là một loại trái cây ít chất béo và calo, vú sữa là thực phẩm tốt để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Hơn nữa, lượng chất xơ cao trong loại trái cây này cũng giúp tăng cường cảm giác no và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn trong thời gian dài.

Lưu ý khi sử dụng quả vú sữa

Vú sữa là loại quả có nhiều công dụng với sức khỏe, tuy nhiên loại quả này cũng chứa nhiều hoạt chất ofacrid gây táo bón, lớp vỏ ngoài của vú sữa chứa nhiều mủ nhựa. Phần cùi thịt của quả vú sữa vẫn ăn được nhưng nếu khoét quá gần lớp vỏ thì rất dễ dính phải mủ nhựa gây chát.

Đối với người cơ địa dễ táo bón, người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai nếu ăn nhiều sẽ dễ gây táo bón trầm trọng. Không ăn quả vú sữa còn xanh, không ăn quá sát vỏ quả vú sữa vì chứa nhiều nhựa chát.

Không pahir nai cũng ăn vú sữa đúng cách ngay lần đầu (Ảnh minh họa)

Loại quả này không chỉ có cái tên độc lạ mà cách ăn cũng cần lưu ý, không giống các lloaij trái cây quen thuộc khác.

Không phải ai cũng biết cách ăn vú sữa đúng cách, nhất là những người mới lần đầu ăn loại quả này. Đầu tiên, bạn cần xoay và bóp nhẹ đều quả vú sữa cho đến khi nào cảm thấy mềm hơn. Vì nếu bạn ăn trực tiếp và không bóp vú sữa cho mềm thì thịt quả sẽ có vị chát đắng, ăn không được. Tiếp đó, bạn dùng dao cắt đôi theo chiều dọc hoặc chiều ngang của quả. Cuối cùng là bạn dùng muỗng múc lấy phần thịt để ăn.

Quả vú sữa cũng có đa dạng cách kết hợp món ngon (Ảnh minh họa)

Ngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể dùng vú sữa để làm kem, sinh tố, hoa quả dầm và chè tùy theo sở thích. Khi ăn vú sữa các bạn nên rút cuống rồi mới ăn trực tiếp, đề phòng trường hợp có sâu đục ngay tại cuống vú sữa.