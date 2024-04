1 loại quả ngọt mát là “insulin tự nhiên”, tốt hơn ăn nhân sâm, tổ yến: Hạ đường huyết, “dưỡng gan” và xương hiệu quả lại có sẵn ở Việt Nam

Xương rồng lê gai có tên khoa học là Opuntia ficus-indica, có nguồn gốc từ Mexico. Về đặc điểm nhận dạng, cây có thân lớn, hoa màu vàng tươi. Quả của cây khi chín sẽ có màu tím đậm, thịt mát, mềm, có vị ngọt nhẹ na ná thanh long. Ở Việt Nam, loại cây này mọc hoang nhiều ở vùng đất cát Ninh Thuận, Bình Thuận, còn có tên gọi là xương rồng tai thỏ.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 1 chén (149g) quả xương rồng lê gai có chứa 61 calo, 1g chất béo, 1g protein, 14g carb, 5g chất xơ, 30% giá trị hàng ngày (DV) magie, 23% DV vitamin C, 7% DV kali, 6% DV canxi. Loại quả này cũng chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi bao gồm phenolic acid, flavonoid và các sắc tố hoạt động như những chất chống oxy hóa giúp chống lại sự tổn thương gây ra bởi các gốc tự do - nguyên nhân dẫn tới bệnh tật. Cũng vì có nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nên loại quả này từ xa xưa đã được người dân Mexico dùng để làm thực phẩm hoặc thuốc chữa bệnh.

Dưới đây là một số công dụng nổi bật quả loại quả này với sức khỏe:

1. Hạ đường huyết

Một trong những tác dụng nổi bật của xương rồng lê gai đó là kiểm soát lượng đường trong máu cũng như các biến chứng của tiểu đường. Theo đó, chất xơ hòa tan pectin có trong loại quả này có thể giúp hạ đường huyết và có tác động tích cực trong việc kiểm soát lượng mỡ trong máu.

Một số nghiên cứu của các nhà khoa học Úc đã cho thấy công dụng của việc tiêu thụ loại quả này đối với người tiểu đường. Đó là ăn xương rồng lê gai có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói và mức insulin sau bữa ăn ở cả người lớn khỏe mạnh và những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.



2. Tốt cho tim mạch

Quả lê gai chứa nhiều chất xơ, kali và betalain nên rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Theo đó, lượng chất xơ dồi dào trong loại quả này sẽ giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Trong khi đó, lượng kali sẽ giúp giảm huyết áp, và giảm gánh nặng lên hệ thống tim mạch. Các chất betalain có trong loại quả xương rồng này có thể củng cố thành nội mô của mạch máu, từ đó làm giảm nguy cơ suy yếu hệ tuần hoàn.

Một nghiên cứu của Viện Hóa học Thực phẩm, Đại học Kỹ thuật Berlin, Đức cũng đã chứng minh rằng hàm lượng chất xơ cao trong quả xương rồng lê gai có thể giúp giảm mức cholesterol LDL (có hại) trong cơ thể. Chính vì vậy, loại quả này có thể ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch vành và đột quỵ rất hiệu quả.

3. Tốt cho gan

Xương rồng lê gai cũng là loại quả rất tốt cho gan. Các hợp chất chống oxy hóa có trong loại quả này sẽ giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và sự mất cân bằng giữa các chất chống oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể - quá trình có thể dẫn tới các tổn thương gan.

Một số nghiên cứu trên chuột đã cho thấy tiêu thụ quả xương rồng lê gai sẽ giúp chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, giảm căng thẳng oxy hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa tổn thương gan do uống rượu mạn tính bằng cách tăng cường tình trạng chống oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do rượu gây ra.

4. Tốt cho tiêu hóa

Theo các nhà khoa học tại Ý, quả xương rồng lê gai có hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong loại quả này sẽ giúp việc tiêu thụ thức ăn dễ dàng hơn, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, chướng bụng và các vấn đề nghiêm trọng về đường tiêu hóa khác.

5. Tăng cường sức khỏe xương và răng

Trong quả lê gai có chứa hàm lượng canxi rất dồi dào, giúp cải thiện sức mạnh của xương và răng hiệu quả. Theo đó, không chỉ hỗ trợ sự phát triển của mô xương, lượng canxi này còn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh loãng xương ở người già. Vì vậy đừng quên thêm loại quả này vào thực đơn mỗi ngày để xương khớp khỏe mạnh hơn.

6. Chống ung thư

Quả lê gai giúp giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt, dạ dày, tuyến tụy, buồng trứng, cổ tử cung và ung thư phổi. Công dụng này đến từ các hợp chất flavonoid có trong quả lê gai giúp chống lại các gốc tự do, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

