1 loại quả ngọt mát bán rẻ ở chợ Việt bổ ngang nhân sâm: Vừa hạ đường huyết vừa mát gan, giảm cân hiệu quả

Bí đao (hay bí xanh) là loại quả xuất hiện quen thuộc trong bữa cơm của các gia đình Việt. Không chỉ nấu thành món ăn, loại quả này còn có thể chế biến thành 1 loại nước uống giúp thanh mát vào những ngày oi nóng.



Bí đao có hình thon dài. Trong Đông y, loại quả này có tính mát, vị ngọt, không độc, công năng thanh nhiệt giải độc, kiện tỳ, ích khí trừ phiền, chỉ khát lợi tiểu, tiêu thũng.

Trong y học hiện đại loại quả này mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ, dưới đây là một số ví dụ:

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Chỉ số đường huyết của bí đao rất thấp (GI=15). Do đó các món ăn được làm từ bí đao như canh bí, cháo bí, nước ép bí đao đều có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Khi mùa hè nóng bức, người bệnh có thể sử dụng bí đao để thanh nhiệt, giải khát, thích hợp sử dụng cho những người hay bị mất nước, tiểu nhiều, háo khát.

Một nghiên cứu được tiến hành trên những con chuột bị bệnh tiểu đường cho thấy, nước bí đao non luộc có khả năng làm ổn định đường huyết. Cụ thể, những con chuột sau khi bị làm cho mắc bệnh sẽ được cho sử dụng bí đao non trong vòng 1 tháng với liều lượng 1g/con/ngày, kết hợp với việc uống nước nấu từ bí đao non để điều trị bệnh.

Kết quả cho thấy trong 20 ngày đầu sử dụng, hàm lượng đường huyết trong những con chuột này đã được giảm dần. Đến ngày thứ 30, chỉ số đường huyết của chúng đã gần đạt được đến mức bình thường (75 ±7mg/dl).

Hạn chế nguy cơ thừa cân, béo phì

Bí đao là loại quả có khả năng sinh nhiệt thấp, hàm lượng chất béo gần như không có. Đặc biệt, hợp chất hóa học tên hyterin-caperin trong bí đao có khả năng ngăn không cho đường chuyển hóa thành mỡ. Ngoài ra bí đao còn có khả năng làm giảm tích tụ mỡ trong cơ thể nên nó là vị thuốc lý tưởng để chữa bệnh béo phì.

Thịt quả bí đao chứa nhiều chất xơ dạng sợi rất có lợi cho tiêu hóa. Ngoài ra, các vitamin B9, vitamin C, vitamin E, vitamin A và các khoáng chất như Kali, Photpho, Magie có trong bí đao cũng góp phần giúp vòng eo thon gọn, tránh tích lũy mỡ ở bụng.

Cải thiện hệ tiêu hoá

Bí đao cung cấp lượng lớn chất xơ hòa tan cho cơ thể, làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như táo bón. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn làm tăng cảm giác no lâu, duy trì hoạt động ổn định của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, nhờ hàm lượng nước và chất xơ dồi dào mà bí đao cũng được xem là thảo mộc giúp lợi tiểu.

Giải độc gan và thanh nhiệt cơ thể

Gan là bộ phận rất dễ nhiễm mỡ và nhiễm độc tố. Khi gan yếu đi thì khả năng dự trữ khoáng chất cũng như vitamin bên trong cơ thể cũng suy giảm theo, vậy nên việc giải độc gan cần diễn ra đều đặn và phương pháp dùng trà bí đao để giảm độc tố trong gan xưa nay đã được nhiều người tin tưởng áp dụng.

Vì bí đao tính mát, ngọt dịu, do đó có công dụng giải độc, thanh nhiệt, tiêu đờm, lợi tiểu,.. Những người bị gan nhiễm mỡ hay suy gan nên sử dụng trà bí đao thường xuyên để mang lại hiệu quả giải độc gan tốt nhất.

Cải thiện thị lực

Bí đao chứa hàm lượng vitamin B2 rất cao nên bổ sung loại thực phẩm này vào các bữa ăn hàng ngày giúp bạn giảm nguy cơ rối loạn mắt. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong bí đao còn có khả năng giảm stress, chống oxy hóa ở võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Bảo vệ sức khoẻ tim mạch

Bí đao là thực phẩm tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng kali và vitamin C cao. Kali hoạt động như một thuốc giãn mạch, làm giảm sự căng thẳng trên mạch máu và động mạch, từ đó giúp ngăn ngừa các tình trạng như đau tim và đột quỵ.

Hỗ trợ cải thiện nhận thức

Bí đao chứa hàm lượng sắt dồi dào, thành phần chính tạo nên hemoglobin, loại protein có vai trò vận chuyển oxy trong máu đến các mô. Nếu cơ thể thiếu sắt sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm khả năng ghi nhớ, thiếu tập trung, tiếp thu kém… Việc bổ sung bí đao trong bữa ăn hàng ngày là cách hữu ích giúp bạn hấp thụ chất sắt đơn giản, dễ dàng.

