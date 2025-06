1 loại quả mọc dại ở Việt Nam có giá “không tưởng” tại nước ngoài: Chứa nhiều hoạt chất quý

Loại quả đang được nhắc tới chính là quả xương rồng lê gai!

Xương rồng lê gai (hay còn gọi là xương rồng tai thỏ) có xuất xứ Mexico. Ở Việt Nam, loại cây này học dại nhiều ở những vùng đất cát như Ninh Thuận, Bình Thuận. Quả xương rồng lê gai có màu sắc rất bắt mắt. Khi chín, vỏ quả chuyển từ cam đỏ sang tím đậm, bên trong là lớp thịt mềm, mọng nước, vị giống kiwi nhưng không chua bằng.

Quả xương rồng lê gai (Ảnh minh họa)

Cũng giống như thân và lá của cây, quả xương rồng lê gai cũng có nhiều gai. Điều này khiến nhiều người e dè không dám hái quả để ăn. Thế nhưng, ở nước ngoài, quả xương rồng lê gai lại là một loại trái cây cao cấp, được bày bán trang trọng trong siêu thị. Vietnamnet thông tin, loại quả này có giá “không tưởng” tại nước ngoài. Theo Amazon, giá trung bình cho 1 hộp 6 quả xương rồng lê gai là 13 USD (khoảng 300.000 đồng).

Quả xương rồng lê gai chứa nhiều hợp chất quý

Theo thông tin từ Live Strong, quả xương rồng lê gai có chứa một lượng lớn các hợp chất thực vật quý giá. Các hợp chất này gồm phenolic, sterol thực vật và axit amin có tác dụng tăng cường sức khỏe tổng thể, ngăn ngừa bệnh tật.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu đăng trên Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, betalain - sắc tố tạo nên những màu sắc rực rỡ của loại quả này - còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh, từ đó ngăn ngừa viêm nhiễm trong cơ thể. Healthline trích dẫn kết quả của một nghiên cứu, việc tiêu thụ 200g quả xương rồng mỗi ngày trong 2 tuần giúp giảm viêm nhiễm tốt hơn so với các loại trái cây khác như dâu tây và táo.

Quả xương rồng có chứa nhiều hợp chất quý (Ảnh minh họa)

Hợp chất betalain còn có tác dụng bảo vệ gan và tăng cường sức khỏe xương.

Healthline trích dẫn một nghiên cứu cho thấy, betalain có thể làm giảm 33% cơn đau do viêm khớp. Ngoài ra, hợp chất này còn có tác dụng giảm mỡ máu, điều chỉnh đường huyết. Cũng theo Healthline, hợp chất betalain có có tác dụng lợi tiểu.

Ngoài các chất chống oxy hóa, quả xương rồng lê gai cung cấp nhiều chất dinh dưỡng bao gồm chất xơ, chất béo thực vật, vitamin C, magiê, đồng, kali, canxi, một số vitamin nhóm B,...

Đặc biệt, lượng magiê và kali dồi dào có trong quả xương rồng lê gai giúp điều hòa huyết áp hiệu quả, giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Cách sử dụng quả xương rồng lê gai

Lá và quả xương rồng lê gai đều ăn được (Ảnh minh họa)

Thông thường, bạn có thể ăn trực tiếp quả xương rồng lê gai sau khi đã bỏ gai và vỏ. Hạt của quả xương rồng lê gai có thể ăn được.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng loại quả này để làm mứt hoặc thêm vào sữa chua, salad, ép lấy nước uống, làm bánh.

(Tổng hợp)