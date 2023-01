1 loại quả giàu vitamin C gấp 20 lần cam giúp tăng cường collagen, trước là quả mọc dại ai cũng chê

Loại quả đang được nhắc đến chính là quả me rừng, có tên khoa học là Indian Gooseberry vì có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tại Việt Nam nói riêng, me rừng được trồng nhiều ở những vùng rừng núi Tây Bắc, trước đây là thứ quả mọc dại nhưng sau khi biết được lợi ích thì được mở rộng quy mô trồng trọt và hái lượm.

Quả me rừng có màu vàng, vị chua và đắng nhẹ. Hiện tại đang được bán với giá vài chục nghìn mỗi kg. Ở Ấn Độ, loại quả này thường được sử dụng trong ẩm thực để tăng cường hương vị. Nhiều nơi còn phơi khô và chiết xuất ra để làm gia vị bổ sung. Hầu như toàn bộ cây me rừng đều mang lại nhiều giá trị trong y học.

Quả me rừng có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe mà ít người biết.

Lợi ích của quả me rừng

Theo Đông y, quả me rừng có vị chua, ngọt, đắng và tính mát, thường dùng chữa cảm mạo phát sốt, ho, đau cổ họng và miệng khô khát. Tạp chí Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology (JBCPP) từng khen tặng me rừng "như một món quà của tạo hóa giúp tránh khỏi những cơn đau".

Một trong những nghiên cứu từ Tạp chí Phòng chống Ung thư châu Âu cho thấy, quả me rừng là loại thực phẩm có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất được phát hiện. Chúng có chất chống oxy hóa cao gấp 371 lần so với quả việt quất, và giàu vitamin C gấp 20 lần cam – 2 loại chất có khả năng chống ung thư mạnh mẽ.

Theo khảo sát, hàm lượng vitamin C trong 100g me rừng là 921mg, còn ở các loại trái cây họ cam quýt chỉ 53mg vitamin C cho 100g – chính xác là hơn 20 lần cam. Bên cạnh đó, các chất phytochemical trong me rừng như flavonoid và tannin còn đóng vai trò như hợp chất phòng ngừa ung thư.

Quả me rừng giàu vitamin C gấp 20 lần cam, giúp tăng cường tổng hợp collagen.

Theo Savanna Shoemaker – thạc sĩ dinh dưỡng tại Đại học Nam Mississippi (Mỹ), sau đây là một số lợi ích của quả me rừng mà có thể bạn chưa biết:

- Tăng cường collagen giúp đẹp da

Như đã nói, quả me rừng rất giàu vitamin C nên kích thích cơ thể tổng hợp và sản sinh collagen – một loại protein chiếm hơn 70% thành phần da có nhiệm vụ duy trì tính đàn hồi và sự trẻ trung cho làn da. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa riêng biệt giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

- Cải thiện sức khỏe gan

Trong các nghiên cứu từ Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), quả me rừng có khả năng chống lại sự tổn thương gan do chế độ ăn nhiều chất béo hoặc ngừa N-nitrosodiethylamine, một chất gây hại cho gan. Điều này giúp tăng cường chức năng gan và bảo vệ gan luôn khỏe mạnh.

Quả me rừng được chế biến với nhiều hình thức khác nhau, vừa bổ dưỡng lại ngon miệng.

- Kiểm soát lượng đường trong máu

NCBI đã chứng minh là quả me rừng có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, kiểm soát bệnh tiểu đường. Tất cả đều nhờ lượng chất xơ dồi dào nên làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu, từ đó ngăn ngừa sự tăng vọt hoặc giảm lượng đường trong máu.

- Giảm cholesterol xấu

Trong một nghiên cứu vào năm 2012 được công bố ở tạp chí Dược học Ấn Độ cho thấy, sử dụng quả me rừng có thể làm giảm mức triglyceride và cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa được sự tích tụ của mảng bám giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhỏ bé nhưng lợi ích loại quả này mang lại là rất lớn.

- Ngăn ngừa táo bón, ngừa bệnh dạ dày

Nhờ lượng chất xơ dồi dào có trong quả me rừng, chúng không chỉ dừng lại ở việc cải thiện lượng đường trong máu mà còn có tác dụng duy trì đủ nước. Từ đó ngăn ngừa được các bệnh táo bón hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Chúng cũng bảo vệ dạ dày, giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và ngừa bệnh dạ dày.

Hãy tận dụng quả me rừng nhiều hơn sau khi biết rõ lợi ích.

Lưu ý khi sử dụng quả me rừng

Quả me rừng có thể được chế biến thành nhiều hình thức như muối chua, làm nước ép, phơi khô xay thành bột, làm ô mai, vắt lấy nước… tùy theo mục đích sử dụng của mỗi người. Tuy nhiên theo Savanna khi sử dụng loại quả này, bạn hãy lưu ý một vài điều sau để đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ.

Cụ thể, những người chuẩn bị phẫu thuật không nên ăn me rừng vì chúng làm loãng máu, gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Những phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc đang thụ thai cũng nên tránh vì chúng chứa nhiều chất không tốt cho thai phụ.

Bạn nên mua vào tháng 6 đến tháng 9 vì trong thời gian này me rừng sẽ chín đều và ngon hơn. Khi mua hãy chọn những trái có màu xanh hơi vàng và không bị dập nát. Dùng tay ấn nhẹ nếu thấy vỏ cứng là trái còn tươi ngon, ngửi sẽ thấy me có hương thơm tự nhiên.

Theo Healthline, NCBI