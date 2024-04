1 loại quả ép lấy nước thơm ngon gấp đôi ăn trực tiếp, giúp sản sinh insulin, hạ đường huyết, tốt cho xương

Cà chua là loại quả không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều chế biến cà chua với các loại thực phẩm hàng ngày, mà ngại ăn sống vì hương vị chua ngọt đặc biệt của loại quả này. Để dễ thưởng thức và thơm ngon hơn, bạn có thể mang quả cà chua ép lấy nước rồi uống mỗi ngày. Nước ép cà chua không chỉ thanh mát mà còn rất tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là phòng ngừa bệnh tiểu đường hay loãng xương.

Khoa học chỉ ra trong 100g cà chua sẽ cung cấp khoảng 18 - 20 kcal, cùng với đó là các chất dinh dưỡng như: Vitamin A, kali, chất chống oxy hóa… Ngoài ra, hàm lượng chất béo và đường trong 100g cà chua cũng thấp, cụ thể là 0,9 gam đạm, 3,9 gam carb, 2,6 gam đường và chỉ khoảng 0,2 gam chất béo. Cà chua cũng là loại quả nhiều nước với 94%, còn lại là carbohydrate và chất xơ.

Dưới đây là một số công dụng hiệu quả của cà chua hay nước ép cà chua tới sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua.

1. Hạ đường huyết

Một trong những công dụng được nhiều người biết nhất của quả cà chua chính là kiểm soát lượng đường trong máy. Các chuyên gia sức khỏe chỉ ra rằng, những người bị tiểu đường tuýp 2 nên thường xuyên bổ sung cà chua vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong loại quả này có hàm lượng chất xơ cao nên sẽ làm chậm sự hấp thụ ở đường ruột và cải thiện độ nhạy của insulin.

Chưa hết, crom và lycopene được tìm thấy bên trong loại quà này còn hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu. Cà chua và các hợp chất hoạt tính sinh học của nó có thể có tác dụng chống tăng đường huyết. Do đó, việc ăn hoặc uống nước ép cà chua sẽ giúp mọi người ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

2. Ngừa loãng xương

Không chỉ với người già mà ngay cả những người trẻ khỏe cũng nên ăn cà chua thường xuyên để ngừa loãng xương. Bởi bên trong loại quả này có chứa nhiều vitamin K, canxi có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Một số chuyên gia còn chỉ ra rằng, nếu cho trẻ em ăn nhiều cà chua, xương sẽ khỏe và nhanh lành hơn.

3. Tăng khả năng chống nắng cho da

Công dụng thứ 3 của quả cà chua mà có thể bạn chưa biết đó chính là ''chống nắng'' cho da. Theo Medline Plus, lycopene trong cà chua là một sắc tố hòa tan trong chất béo giúp loại quả này có màu đỏ đặc trưng. Lycopene đã được các chuyên gia khẳng định là giúp chống oxy hóa, bao gồm cả tác hại của tia cực tím (UV) từ mặt trời.

Chính vì vậy, bổ sung nhiều cà chua cũng là một cách giúp làn da của bạn có thêm ''tấm khiên'' chống nắng trước các tác động từ môi trường.

4. Giúp sáng mắt

Khi ăn nhiều cà chua, sức khỏe của mắt sẽ được cải thiện và bảo vễ mỗi ngày. Lý do là bởi cùng với lycopene, carotenoids lutein, vitamin A và zeaxanthin trong loại quả chua ngọt này là những chất hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thể tinh thể do tuổi tác. Do đó, dù là trẻ em hay người lớn, cà chua đều mang đến hiệu quả tốt cho đôi mắt của bạn.

5. Chống oxy hóa

Các nghiên cứu cho thấy, bên cạnh tác dụng hạ đường huyết, tăng insulin, thì lycopene trong cà chua còn chống oxy hóa, làm giảm lượng gốc tự do tạo ra. Sau lycopene còn có 2 chất chống oxy hóa khác phải nhắc đến trong quả cà chua là beta carotene và axit chlorogenic. Chúng có thể làm giảm huyết áp ở người có mức độ cao, cung cấp lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể

6. Tốt cho tim mạch

Năm 2022, Frontiers in Nutrition từng công bố một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung cà chua giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tim mạch vành. Và chất có công dụng chủ chốt, tốt cho tim mạch có trong cà chua không gì khác chính là lycopene.

Theo đó, lycopene có thể ức chế cholesterol ở màng tế bào, giảm nồng độ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu, từ đó có thể phòng tránh các bệnh tim mạch. Chưa hết, cùng với các thành phần khác trong loại quả này cũng hỗ trợ bảo vệ lớp bên trong của mạch máu, làm mềm hóa các mạch máu, giảm nguy cơ đông máu.

* Để bổ sung hương vị thơm ngon, bạn có thể ép cà chua với một số loại quả như: cà rốt, cam, táo,... Đây hứa hẹn sẽ là những loại thức uống bổ dưỡng, thơm ngon vào mùa hè nắng nóng dành cho cả gia đình.

