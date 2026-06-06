1 loại nước ép màu đỏ như máu “quét rác” mạch máu cực giỏi, hạ huyết áp, giúp ngủ ngon: KHÔNG phải lựu hay cà chua

Không chỉ có màu sắc đẹp mắt, loại nước ép này cực giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Rất đáng để bạn thêm vào danh sách đồ uống yêu thích của mình.

Khi nhắc đến những loại nước ép tốt cho tim mạch, nhiều người thường nghĩ ngay đến nước ép lựu hoặc cà chua. Thế nhưng, một nghiên cứu mới từ Mỹ lại chỉ ra một cái tên ít được chú ý hơn: nước ép anh đào chua.

Sở hữu màu đỏ đậm như máu cùng hàm lượng chất chống oxy hóa cao, loại nước ép này được phát hiện có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu, hạ huyết áp và góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Nước ép anh đào chua và lợi ích bất ngờ với mạch máu

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Delaware (Mỹ) thực hiện, việc uống khoảng 240ml nước ép anh đào chua hai lần mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

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Nghiên cứu được tiến hành trên 34 người từ 65 đến 80 tuổi trong vòng 12 tuần. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, một nhóm uống nước ép anh đào chua và nhóm còn lại sử dụng đồ uống đối chứng. Kết quả cho thấy nhóm sử dụng nước ép anh đào chua có nhiều thay đổi tích cực liên quan đến sức khỏe mạch máu.

Cụ thể, cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol xấu, giảm tới 11%. Nồng độ CRP, một chỉ dấu phản ánh tình trạng viêm trong cơ thể, giảm 25%. Chỉ số MDA liên quan đến stress oxy hóa cũng giảm 3%.

Theo các chuyên gia, cholesterol LDL tăng cao, viêm mạn tính và stress oxy hóa đều là những yếu tố góp phần làm tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Đáng chú ý, những người uống nước ép anh đào chua hai lần mỗi ngày còn ghi nhận mức huyết áp tâm thu thấp hơn so với nhóm đối chứng sau 12 tuần nghiên cứu. Huyết áp tâm thu là chỉ số đầu tiên trong kết quả đo huyết áp, phản ánh áp lực máu tác động lên thành động mạch khi tim co bóp.

Tiến sĩ Sheau Ching Chai, trưởng nhóm nghiên cứu và là chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Delaware, nhận định rằng nước ép anh đào chua có thể là một sự bổ sung hữu ích cho chế độ ăn uống lành mạnh dành cho tim mạch.

Vậy điều gì khiến nước ép anh đào chua trở nên đặc biệt?

Theo tiến sĩ Chai, màu đỏ ruby đặc trưng của anh đào chua đến từ hàm lượng polyphenol rất cao, đặc biệt là anthocyanin. Đây là những hợp chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, chúng giúp hạn chế tổn thương mạch máu và làm chậm các quá trình viêm trong cơ thể.

Nghiên cứu cũng ghi nhận nước ép anh đào chua giúp tăng hoạt động của gen OGG1, một gen liên quan đến quá trình sửa chữa tổn thương DNA.

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Một điểm đáng chú ý khác là lượng nước ép sử dụng trong nghiên cứu không làm thay đổi đáng kể cân nặng, nồng độ insulin hoặc tình trạng kháng insulin của người tham gia.

Một số lợi ích sức khỏe khác của nước ép anh đào chua

Ngoài tốt cho tim mạch, nước ép anh đào chua còn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, làm đẹp khác nếu biết tận dụng đúng các. Nổi bật như:

1. Hỗ trợ ngủ ngon hơn

Anh đào chua chứa melatonin tự nhiên cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nước ép anh đào chua có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và kéo dài thời gian ngủ ở một số đối tượng.

2. Giúp giảm viêm trong cơ thể

Nhờ giàu anthocyanin và polyphenol, nước ép anh đào chua có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Điều này giúp làm giảm phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào và mô khỏi tổn thương.

3. Hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động

Một số nghiên cứu cho thấy nước ép anh đào chua có thể giúp giảm đau nhức cơ và đẩy nhanh quá trình phục hồi sau các buổi tập luyện cường độ cao nhờ đặc tính chống viêm tự nhiên.

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4. Có lợi cho người bị gout và viêm khớp

Các hợp chất chống oxy hóa trong anh đào chua được cho là có thể hỗ trợ kiểm soát nồng độ axit uric trong máu và giảm phản ứng viêm, từ đó giúp giảm nguy cơ xuất hiện các cơn đau gout hoặc khó chịu ở khớp.

5. Hỗ trợ bảo vệ não bộ

Các nhà khoa học cho rằng polyphenol trong anh đào chua có thể giúp giảm stress oxy hóa và viêm mạn tính, hai yếu tố được xem là có liên quan đến sự suy giảm nhận thức theo tuổi tác cũng như một số bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Dù sở hữu nhiều lợi ích tiềm năng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nước ép anh đào chua không phải là thuốc điều trị bệnh tim mạch hay tăng huyết áp. Để bảo vệ mạch máu lâu dài, mỗi người vẫn cần duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường hay rối loạn mỡ máu.

Nguồn và ảnh: Express, Eating Well