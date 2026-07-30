1 fan Việt chi 3,4 tỷ đồng để sở hữu áo của Jimin và giày của trưởng nhóm BTS tại phiên đấu giá từ thiện World Cup 2026

Cộng đồng fan BTS toàn cầu không khỏi choáng ngợp trước độ giàu có và sẵn sàng chi đậm của 1 fan Việt.

Ngày 30/7, cộng đồng ARMY quốc tế đang không ngừng bàn tán về danh tính người chiến thắng trong phiên đấu giá từ thiện ONE GOAL, do nhà đấu giá Christie's phối hợp cùng tổ chức Global Citizen tổ chức sau World Cup 2026. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là người mạnh tay chi số tiền khổng lồ để sở hữu những vật phẩm lưu niệm của BTS tại giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh lại là một 1 ARMY, được cho là nữ đến từ Việt Nam.

Theo kết quả cuối cùng của phiên đấu giá, chiếc áo Jimin mặc trong màn trình diễn halftime show tại chung kết World Cup 2026 được chốt ở mức 110.000 USD (khoảng 2,9 tỷ đồng), trở thành vật phẩm có giá cao nhất trong toàn bộ 27 hiện vật của các cầu thủ và nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện. Không chỉ dừng lại ở đó, ARMY Việt này còn tiếp tục chiến thắng trong cuộc đấu giá đôi boots của trưởng nhóm RM với mức 19.800 USD (khoảng 521 triệu đồng). Chỉ với hai món đồ, người hâm mộ đến từ Việt Nam đã chi tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng, khiến cộng đồng fan BTS toàn cầu không khỏi choáng ngợp.

Chiếc áo của Jimin và đôi boots của trưởng nhóm RM (BTS) đã thuộc về 1 fan Việt. Ảnh: X.

Điều đáng nói là mục đích của người hâm mộ Việt không đơn thuần là sưu tầm trang phục, giày dép của thần tượng. Chia sẻ sau khi thắng đấu giá, người hâm mộ này cho biết: "Vì mình yêu mến Jimin và muốn ủng hộ cho quỹ từ thiện, nên mình đã quyết định đấu giá luôn đôi giày của trưởng nhóm" . Lời chia sẻ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo ARMY. Nhiều người cho rằng đây là một trong những thương vụ vừa thể hiện tình yêu dành cho BTS, vừa góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được sử dụng cho các hoạt động chống đói nghèo thông qua Global Citizen.

"Phú bà" đấu giá thành công các món đồ kỷ niệm từ World Cup của 2 nam idol nhóm BTS chia sẻ ngoài chứng minh tình yêu dành cho thần tượng, còn muốn thông qua đây để góp tiền làm từ thiện. Ảnh: Threads.

Thực tế, ngay từ khi phiên đấu giá mở cửa, sức hút của các vật phẩm BTS đã hoàn toàn áp đảo với số còn lại. Chưa đầy 24 giờ sau khi khởi động, chiếc áo của Jimin đã được trả giá lên tới 14.000 USD (358 triệu đồng), cao gần gấp ba lần mức khởi điểm 5.000 USD (131 triệu đồng). Chiếc khăn của V cũng có giá 18.000 USD (473 triệu đồng). Đáng chú ý, 2 món đồ của V và Jimin được trả giá cao hơn cả chiếc áo đấu có chữ ký của siêu sao Argentina Lionel Messi. Áo của Messi được trả giá ở mức 16.000 USD (421 triệu đồng).

Đến khi phiên đấu giá khép lại, kết quả còn ấn tượng hơn nhiều. Chiếc áo của Jimin lập kỷ lục với mức 110.000 USD (khoảng 2,9 tỷ đồng), bỏ xa tất cả các vật phẩm còn lại. Khăn choàng của V và áo khoác của Jungkook cùng chốt ở mức 46.000 USD (khoảng 1,21 tỷ đồng), quần của Suga đạt 33.000 USD (868 triệu đồng), găng tay J-Hope và quả bóng có chữ ký đủ 7 thành viên BTS cùng đạt 28.000 USD (736 triệu đồng), trong khi giày RM và thắt lưng Jin cũng lần lượt được đấu giá thành công với giá 19.800 USD (khoảng 521 triệu đồng) và 16.000 USD (gần 421 triệu đồng).

Sức nóng của những món đồ BTS cũng là minh chứng cho màn tái xuất đầy bùng nổ của nhóm sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong số những màn trình diễn đáng nhớ tại halftime show, sự xuất hiện của BTS đã trở thành tâm điểm, đánh dấu cột mốc lịch sử khi họ là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup. 7 chàng trai bước ra với ngoại hình chỉn chu bắt mắt, năng lượng bùng nổ và sự tự tin tuyệt đối. Đặc biệt, V và Jungkook nhận được cơn mưa lời khen ngợi. Bộ đôi điển trai hết chỗ chê, tự tin làm chủ sân khấu, đem đến màn trình diễn bùng nổ như mọi khi. Nhóm mang đến bản hit toàn cầu Dynamite, tỏa sáng tại halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup.

BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup. Ảnh: X

Các món đồ của BTS trong phiên đấu giá từ thiện sau World Cup đều được bán với giá cao, thậm chí vượt mặt áo đấu có chữ ký của Messi. Ảnh: X.

BTS ra mắt năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels). Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhóm nhanh chóng gây chú ý nhờ thông điệp tích cực, chất nhạc đa dạng và sự gần gũi với fan. BTS sau đó đã đạt được nhiều thành công với loạt hit Blood Sweat & Tears, DNA, Fake Love, Idol, Boy With Luv , và đặc biệt Dynamite - ca khúc đầu tiên của nhóm đạt No.1 Billboard Hot 100.

BTS là nghệ sĩ châu Á thành công nhất lịch sử âm nhạc phương Tây: nhiều lần phá kỷ lục Spotify, YouTube, bán hàng chục triệu album, tổ chức concert stadium khắp thế giới. Họ nhận giải Billboard Music Awards, AMA, và thậm chí được Liên Hợp Quốc mời phát biểu. Nhóm không chỉ là hiện tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa, thời trang và sức ảnh hưởng xã hội.

Nguồn: X, Nate