1 bệnh viện ở Hà Nội phát đi cảnh báo khẩn

Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng vùng đùi trái sưng nề, nóng, đỏ, đau dữ dội. Khối tổn thương có đường kính khoảng 10cm, bề mặt xuất hiện nhiều lỗ rò, liên tục chảy dịch mủ vàng đục.

Theo khai thác bệnh sử, các triệu chứng khởi phát ngay sau khi bệnh nhân thực hiện thủ thuật tiêm và tiêm "giải" chất làm đầy tại vùng mông và đùi ở một cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép hoạt động y tế.

Để đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy nhiều ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm, tình trạng viêm thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động của người bệnh.

Phân tích về mức độ nguy hiểm của ca bệnh, ThS.BSNT Trần Thị Quyên (Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính, có nguy cơ diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh viện Bạch Mai đưa ra khuyến cáo khẩn về làm đẹp thiếu an toàn.

Theo bác sĩ Quyên, áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy đặc biệt nguy hiểm bởi ba yếu tố chính:

- Nguy cơ nhiễm trùng toàn thân: Khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng cách và điều trị kháng sinh theo phác đồ chuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng – biến chứng có tỷ lệ tử vong cao.

- Tổn thương mô sâu lan rộng: Áp xe vùng đùi có xu hướng lan theo các khoang cơ, gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương các bó mạch và thần kinh lớn, đe dọa trực tiếp khả năng vận động của người bệnh.

- Di chứng lâu dài về thẩm mỹ và chức năng: Ngay cả khi kiểm soát được nhiễm trùng, quá trình viêm kéo dài vẫn có thể để lại sẹo xơ co kéo, biến dạng vĩnh viễn vùng đùi, kèm theo đau mạn tính do tổn thương thần kinh cảm giác.

Trước thực trạng các biến chứng do thủ thuật thẩm mỹ nội khoa ngày càng gia tăng, bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn người dân cần trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình:

- Chỉ lựa chọn cơ sở được cấp phép: Các thủ thuật tiêm chất làm đầy chỉ nên thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và nắm vững giải phẫu vùng tiêm trực tiếp thực hiện.

- Đảm bảo nguồn gốc sản phẩm: Tuyệt đối không sử dụng chất làm đầy hoặc thuốc tiêm "giải" không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

- Xử trí sớm khi có dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện các biểu hiện như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài sau tiêm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc tiếp tục can thiệp tại spa hoặc cơ sở không đủ năng lực y khoa có thể làm mất "thời gian vàng", khiến nguy cơ hoại tử lan rộng và nhiễm trùng máu gia tăng.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng sự hiểu biết và lựa chọn đúng đắn chính là "hàng rào" quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe và tương lai của mỗi người.