1 bệnh viện công đưa ra thông báo khám đến 19 giờ mỗi ngày: Đi làm cả ngày không kịp khám, người dân có thể tranh thủ sau giờ tan ca

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, người dân có thể đến khám phụ khoa, khám sản sau giờ làm tại bệnh viện này.

Đó chính là Bệnh viện Từ Dũ!

Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ mới chia sẻ thông tin trên Fanpage của bệnh viện: "Bệnh viện Từ Dũ có khám dịch vụ ngoài giờ đến 19h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 tại khu N. Chị em có thể sắp xếp khám thai/phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung sau tan ca nhé".

Thông tin ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều chị em thở phào vì thời gian đi khám không bị gấp gáp như trước nữa. Chúng ta đều biết, từ trước đến nay hầu như các bệnh viện công chỉ nhận thăm khám trong giờ hành chính (ngoại trừ cấp cứu khẩn cấp...) Giờ đây, cũng là bệnh viện công, bạn có thể đến khám bình tĩnh sau khi tan giờ làm hành chính. Đây thực sự là điểm sáng ngành y khiến người dân vô cùng phấn khởi.

Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa sâu về Sản, Phụ khoa hàng đầu khu vực phía Nam. Mỗi ngày bệnh viện tiếp đón hàng nghìn lượt bệnh nhân thăm khám. Với người bệnh lần đầu đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ không tránh khỏi những lo lắng, không biết quy trình thăm khám như thế nào, có thể đặt lịch trước không... Những thông tin dưới đây là dành cho bạn:

Bên ngoài Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: BV)

Đối với người bệnh khám mới Bảo hiểm Y tế

Đến quầy phát số thứ tự, lấy số khám.

Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng, bản chính chứng minh nhân dân/căn cước công dân, bản chính giấy chuyển viện.

Bệnh nhân nhận tờ khai thông tin cá nhân và nhận bộ giấy duyệt BHYT.

Đến Quầy số 9 - Quầy A để duyệt BHYT, nhận lại hồ sơ và nộp lại quầy từ số 1 đến 8 để nhập thông tin.

Bệnh nhân được cấp số và đến phòng khám theo hướng dẫn.

Đối với người bệnh khám thường

Quy trình các bước như trên nhưng không cần xuất trình thẻ BHYT.

Đối với người bệnh khám VIP

Đặt lịch khám trước qua tổng đài: 028 1081 hoặc 1900 2125.

Nhận tin nhắn SMS từ tổng đài: mã thanh toán và khung giờ khám.

Thăm khám theo lịch hẹn:

Đến cổng số 5 - 191 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Đến quầy tiếp đón tại tầng 4 khu N (tạo thẻ khám bệnh và nhận hồ sơ khám)

Khám bệnh tại phòng khám được chỉ định.

Thực hiện cận lâm sàng được bác sĩ chỉ đinh: siêu âm, xét nghiệm máu,...

Trở lại phòng khám khi có kết quả cận lâm sàng

Cấp toa thuốc về hoặc nhập viện điều trị theo chỉ định bác sĩ

Lưu ý thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ

Người bệnh khi điền thông tin trên phiếu đăng ký khám cần điền chính xác thông tin theo giấy tờ. Tránh điền sai sẽ phát sinh các vấn đề về sau.

Cần mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, tất cả hồ sơ khám (siêu âm, xét nghiệm,...) trước đó (nếu có).

Trường hợp khám hiếm muộn nên đi cả vợ chồng để bác sĩ thăm khám, đánh giá nguyên nhân và lên phác đồ điều trị. Sau khi khám hiếm muộn và gia đình muốn điều trị hiếm muộn thì nhất định phải có giấy đăng ký kết hôn.

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện công nên chi phí thăm khám, thực hiện các chụp chiếu, xét nghiệm hợp lý, phù hợp với người bệnh. Tùy nhu cầu người bệnh có thể đăng ký ở khu khám phù hợp. Bệnh viện rất đông bệnh nhân thăm khám mỗi ngày, nên trong quá trình xếp hàng, chờ đợi, người bệnh nên lắng nghe chỉ dẫn của nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện để tổ chức, điều phối việc thăm khám được nhanh chóng.