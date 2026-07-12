1 Anh Tài bị vợ mắng thẳng mặt ngay giữa phim trường

Hành động của Anh Tài khiến bà xã không hài lòng.

Sau thời gian vắng bóng, Tùng Mint chính thức trở lại với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Ngay trong vòng công diễn mở màn, nam nghệ sĩ mang đến tiết mục Cause I Love You với phần trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào và những màn vũ đạo đẹp mắt.

Dù được biết đến nhiều với vai trò dancer, Tùng Mint vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thể hiện khả năng ca hát ổn định cùng phong thái làm chủ sân khấu. Màn trình diễn nhận nhiều lời khen, đặc biệt khi ít ai biết rằng chỉ khoảng một tháng trước đêm diễn, anh từng gặp một tai nạn khá nặng trên phim trường.

Vượt qua chấn thương để đứng trên sân khấu một lần nữa, Tùng Mint chia sẻ mong muốn lớn nhất của mình không phải là chứng minh điều gì, mà chỉ đơn giản là được biểu diễn. Anh từng tâm sự: "Bất kỳ giá nào cũng phải đứng được trên sân khấu, không phải để chứng tỏ điều gì cả, mà chỉ cần được 'chơi' một lần nữa thôi".

Tiết mục solo chào sân của Tùng Mint (Clip: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai)

Phía sau màn trình diễn trọn vẹn ấy lại có một câu chuyện khiến nhiều người chú ý. Trong buổi tổng duyệt trước đêm công diễn, stylist Pông Chuẩn - bà xã của Tùng Mint - đã có mặt để theo dõi ông xã tập luyện.

Khi chứng kiến Tùng Mint thực hiện động tác ke đầu, Pông Chuẩn lập tức thay đổi sắc mặt. Trước đó, sau tai nạn, Tùng Mint từng hứa với vợ sẽ không thực hiện động tác này để tránh ảnh hưởng đến chấn thương.

Sau khi kết thúc phần tổng duyệt, Tùng Mint vui vẻ chạy xuống hỏi vợ: "Vợ thấy anh nhảy ok hông?". Không ngần ngại, Pông Chuẩn quát ngay: "Không ok".

Pông Chuẩn giám sát ông xã tổng duyệt (Clip: Pông Chuẩn)

Pông Chuẩn lo lắng Tùng Mint trong tiết mục mở màn

Cô quát thẳng chồng sau khi thấy động tác nguy hiểm

Câu trả lời dứt khoát khiến Tùng Mint cũng phải khựng lại. Pông Chuẩn liên tục trách chồng vì đã thất hứa, nhắc lại việc anh từng cam kết sẽ không ke đầu nhưng cuối cùng vẫn bất chấp thực hiện. Gương mặt vừa bực bội vừa lo lắng của nữ stylist nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, sự nghiêm khắc ấy xuất phát từ nỗi sợ nhiều hơn là trách móc. Chứng kiến ông xã nỗ lực để hoàn thành tiết mục, Pông Chuẩn không kìm được nước mắt. Cô bật khóc ngay ở hậu trường, còn Tùng Mint nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, liên tục dỗ dành và trấn an.

Pông Chuẩn xúc động được Tùng Mint ôm an ủi

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng phản ứng của Pông Chuẩn hoàn toàn dễ hiểu, bởi bất kỳ ai chứng kiến người thân vừa trải qua tai nạn nhưng vẫn liều mình thực hiện động tác nguy hiểm đều khó có thể bình tĩnh. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần của Tùng Mint khi nỗ lực vượt qua chấn thương để mang đến một màn trình diễn trọn vẹn trong ngày trở lại.

Pông Chuẩn sinh năm 1990 từng đạt thành tích Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2011. Sau đó, cô lập gia đình và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò stylist. Người đẹp 9X và Tùng Min kết hôn vào năm 2017. Đến tháng 5/2018, Pông Chuẩn hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng đặt tên là bé Mỡ. Sau đó 1 năm, cặp đôi tiếp tục chào đón con trai thứ 2. Trong một talkshow truyền hình, Pông Chuẩn từng thẳng thắn tâm sự rằng vì thấy Tùng Min quá đẹp trai nên đã chủ động đề nghị "xin" anh cho một đứa con để làm mẹ đơn thân. Thế nhưng khi biết Pông Chuẩn có bầu, Tùng Min đã lập túc cầu hôn và đám cưới của cặp đôi được tổ chức không lâu sau đó.

Quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 của Tùng Mint có sự ủng hộ lớn từ tổ ấm nhỏ

Ảnh: FBNV