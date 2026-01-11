1/3 nam giới nhiễm bệnh này

Khi nhắc đến HPV, tức virus u nhú ở người, nhiều người thường nghĩ ngay đến ung thư cổ tử cung và các vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố trên tạp chí The Lancet Global Health cho thấy nam giới cũng là nhóm chịu ảnh hưởng rất lớn của virus này và đóng vai trò then chốt trong sự lây lan HPV trên toàn cầu.

Nghiên cứu được thực hiện dưới dạng tổng quan hệ thống và phân tích gộp, dựa trên 65 công trình khoa học công bố trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2022. Dữ liệu bao phủ 35 quốc gia với hơn 40.000 nam giới. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã loại trừ các nhóm nguy cơ cao, chỉ tập trung vào nam giới trong cộng đồng nói chung để phản ánh đúng tình hình thực tế.

Kết quả cho thấy, khoảng 31% nam giới trên toàn thế giới đang nhiễm ít nhất một loại HPV ở bộ phận sinh dục, tương đương cứ ba người thì có một người nhiễm virus. Trong số này, tỷ lệ nhiễm các chủng HPV nguy cơ cao (viết tắt HR-HPV), nhóm virus có liên quan trực tiếp đến ung thư, lên tới 21%.

Xét theo từng chủng cụ thể, HPV-16, loại virus nguy cơ cao liên quan đến nhiều dạng ung thư, là chủng phổ biến nhất với tỷ lệ lưu hành khoảng 5%. Đứng sau là HPV-6, chủ yếu gây mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi mào gà, với tỷ lệ khoảng 4%.

Một điểm đáng lưu ý là mô hình nhiễm HPV ở nam giới khác rõ rệt so với nữ giới. Trong khi tỷ lệ nhiễm HPV ở phụ nữ có xu hướng giảm dần theo tuổi, thì ở nam giới, tỷ lệ này lại duy trì ở mức cao và kéo dài. Nghiên cứu cho thấy, nguy cơ nhiễm HPV tăng nhanh ngay sau khi bắt đầu quan hệ tình dục, đạt đỉnh ở nhóm tuổi 25-29, sau đó tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt giai đoạn trưởng thành, thay vì giảm xuống theo thời gian.

Xét về mặt địa lý, tỷ lệ nhiễm HPV ở nam giới không phân bố đồng đều. Các khu vực có tỷ lệ cao nhất là châu Phi cận Sahara với khoảng 37% và châu Âu cùng Bắc Mỹ với khoảng 36%. Trong khi đó, Đông Á và Đông Nam Á ghi nhận tỷ lệ thấp hơn, vào khoảng 15%, chỉ bằng gần một nửa so với các khu vực còn lại. Dù vậy, các chủng HPV nguy cơ cao vẫn hiện diện phổ biến ở hầu hết các khu vực, tạo ra thách thức lớn đối với y tế công cộng toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, việc quan tâm đến HPV ở nam giới không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe nam giới trước các bệnh lý như sùi mào gà, ung thư dương vật, ung thư hậu môn hay ung thư hầu họng, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn lây truyền HPV sang nữ giới, từ đó giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Theo ước tính, riêng năm 2018, có khoảng 69.000 ca ung thư ở nam giới trên toàn cầu liên quan đến HPV.

Từ những dữ liệu này, nghiên cứu kết luận rằng việc đưa nam giới vào các chiến lược phòng ngừa HPV, bao gồm tiêm vaccine và giáo dục sức khỏe tình dục, là bước đi cần thiết nếu muốn kiểm soát hiệu quả virus HPV trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn và ảnh: The Lancet