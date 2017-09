Nhiệt độ phòng ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ sâu: Nên để nhiệt độ tự nhiên hay mát lạnh?

Theo một bài nghiên cứu trên trang Huffing Post của Tiến sĩ Christopher Winter, Giám đốc Y khoa tại Bệnh viện thần kinh Charlottesville, nhiệt độ của phòng ngủ là một trong những yếu tố thiết yếu tạo ra sự khác biệt đối với giấc ngủ sâu của chúng ta.

Tiến sĩ cho biết, để đem lại giấc ngủ ngon nhất và tốt nhất, nhiệt độ phòng nên ở trong khoảng 15-20 độ C. Còn nếu nhiệt độ quá 24 độ C hoặc dưới 12 độ C thì sẽ khiến cơ thể bạn khó chịu và trằn trọc cả đêm.

Vì sao các số liệu này lại quan trọng? Bởi cơ thể người có cơ chế thay đổi nhiệt độ tự nhiên trong mỗi khoảng thời gian 24 giờ. Nhiệt độ cơ thể thường tăng cao vào buổi chiều và giảm xuống thấp nhất vào khoảng 5 giờ sáng.

Tại thời điểm nhiệt độ cơ thể giảm dần, chúng ta thường dễ đi vào giấc ngủ hơn. Chính vì thế, một căn phòng mát lạnh sẽ kích thích cơ thể nghỉ ngơi và ngủ nhanh hơn.



Ngoài ra còn rất nhiều lí do khác để giữ cho căn phòng được mát lạnh sau đây mà các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu kĩ lưỡng:

1. Đem lại một giấc ngủ ngon:



Một nghiên cứu được thực hiện tại trường Đại học Nam Úc đã tìm ra một số loại cơ chế gây mất ngủ xảy ra, bao gồm cả khi cơ thể bị điều chỉnh nhiệt độ kém. Nếu gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm thì một căn phòng mát lạnh sẽ giúp bạn ngủ sâu hơn, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phục hồi cơ thể trong khi ngủ.

Ngủ trong phòng tối với nhiệt độ mát mẻ, cơ thể sẽ giải phóng melatonin, giúp thanh lọc cơ thể

2. Tăng cường sự trẻ hóa:



Nếu ngủ trong căn phòng có nhiệt độ cao từ 21 độ C trở lên, cơ thể bạn sẽ khó có thể đào thải hooc-môn melatonin chống lão hóa tốt nhất của cơ thể. Còn nếu ngủ trong phòng tối với nhiệt độ mát mẻ, cơ thể sẽ giải phóng melatonin, giúp thanh lọc cơ thể.

3. Hỗ trợ giảm cân:



Theo tờ Huffing Post, bác sĩ chuyên môn về dược liệu Natasha Turner cho biết, tại thời điểm cơ thể giảm nhiệt độ, các hooc-môn tăng trưởng sẽ được giải phóng, trong đó bao gồm cả hooc-môn gây stress là Cortisol.

Khi nào bạn không ngủ đủ, nồng độ Coristol sẽ tăng cao dẫn đến tình trạng thèm ăn lúc nửa đêm và từ đó sẽ kéo thêm nhiều hệ lụy khác nữa.

Ngủ trong một căn phòng mát mẻ khoảng 18 độ c giúp ngăn ngừa một số bệnh về trao đổi chất như tiểu đường

4. Giảm nguy cơ mắc các bệnh về trao đổi chất:



Một nghiên cứu cho rằng, ngủ trong một căn phòng mát mẻ khoảng 18 độ c giúp ngăn ngừa một số bệnh về trao đổi chất như tiểu đường... Sau khi thức giấc, lượng calo sẽ được đốt cháy nhiều hơn. Đồng thời lượng chất béo màu nâu hoặc chất béo tốt sẽ tăng lên đáng kể, hỗ trợ điều hòa các chất trong cơ thể.

Vì vậy, mỗi khi bạn bị khó ngủ, hãy thử tạo cho căn phòng thật mát mẻ để tận hưởng và chìm vào giấc ngủ sâu đầy khỏe mạnh

