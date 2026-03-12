Yona Cươn: Cô gái vùng cao gầy gò, mộc mạc ngày càng xinh đẹp, hút hồn với gần 7 triệu người theo dõi

Yona bắt đầu đăng tải video trên TikTok từ khoảng năm 2020. Thời điểm ấy, những clip của cô khá đơn giản: nhảy theo nhạc, sinh hoạt đời thường hay ghi lại cảnh làm nương rẫy giữa núi rừng. Bối cảnh mộc mạc cùng nụ cười tự nhiên của cô gái Ba Na nhanh chóng tạo được sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhan sắc mộc mạc, giản dị của nữ Tiktoker khi mới thành lập kênh

Không lâu sau, tài khoản của Yona Cương tăng trưởng nhanh chóng. Có giai đoạn kênh TikTok của cô đạt hơn 3 triệu người theo dõi, với nhiều video thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Theo thống kê mới nhất,, kênh TikTok của nữ TikToker này đã cán mốc hơn 6,7 triệu người theo dõi cùng khoảng 155 triệu lượt thích toàn kênh, cho thấy sức hút đáng kể của cô trên nền tảng video ngắn.

Thời gian trôi qua, cùng với việc quen dần với việc quay video và chia sẻ cuộc sống, Yona Cươn cũng dần thay đổi. Ngoại hình trở nên rạng rỡ hơn, phong cách ăn mặc có phần chỉn chu, tự tin hơn trước ống kính.

Yona Cươn nhận được nhiều sự chú ý bởi nhan sắc "lên hương"

Từ một tài khoản đăng tải những khoảnh khắc đời thường, Yona dần trở thành TikToker được nhiều người theo dõi. Các video của cô thường xoay quanh cuộc sống thường ngày, những khoảnh khắc vui vẻ, giản dị và đôi khi là những hình ảnh mang màu sắc vùng quê.

Nhìn lại chặng đường đã qua, câu chuyện của Yona Cươn phần nào phản ánh sự thay đổi của một cô gái trẻ khi bước vào thế giới mạng. Từ một người bình thường ở vùng cao đến gương mặt được nhiều người biết đến, hành trình ấy không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà còn là quá trình trưởng thành trong cách sống, cách thể hiện bản thân trước công chúng

