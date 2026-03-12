Cô gái "nghị lực", diện bikini trượt tuyết gây bão triệu view, nhan sắc khiến netizen tan chảy

Mạng xã hội đang sôi nổi bàn luận rầm rộ chia sẻ hình ảnh một "bóng hồng" xuất hiện giữa khung cảnh tuyết trắng bao phủ. Thay vì những bộ đồ bảo hộ dày cộp, cô nàng lại chọn cho mình trang phục nội y đen tối giản, đối lập hoàn toàn với sắc trắng tinh khôi của thiên nhiên.

Cơn sốt 2,4 triệu view: Khi "đẹp" bất chấp thời tiết

Trượt tuyết là môn thể thao đòi hỏi trang phục giữ ấm kỹ lưỡng nhưng một cô gái có tài khoản oh_ichi_ đã biến sườn dốc lạnh giá trở thành sàn diễn thời trang nóng bỏng. Trong đoạn video đang viral, cô gái xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin dù đang đứng giữa trời đông. Bộ nội y đen đơn giản đã khéo léo khoe trọn vòng một căng đầy và vòng eo thon gọn của nữ chính. Netizen nhận xét rằng cô nàng sở hữu tỉ lệ cơ thể cực kỳ cân đối, không quá cơ bắp như nhưng lại săn chắc, khỏe khoắn.

Với làn da trắng ngần lấn át cả tuyết trắng và hình thể đầy sức sống, đoạn clip của cô gái hiện đã cán mốc 2,4 triệu lượt xem. Con số này vẫn không ngừng tăng lên khi cư dân mạng liên tục chia sẻ và tương tác. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, cô đã tạo nên một "cơn sốt" thực sự, sưởi ấm hàng triệu trái tim người xem bằng nụ cười và vẻ đẹp của mình.

Dưới phần bình luận của đoạn clip, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái xuýt xoa, ngưỡng mộ. Thậm chí, nhiều người còn hoài nghi liệu đây có phải là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) vì gương mặt quá đỗi hoàn hảo.

Phía sau những khung hình lung linh: Sự dũng cảm hay chỉ là "làm màu"?

Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cô gái khi diện đồ quá mỏng manh giữa tuyết. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây là một xu hướng chụp ảnh nghệ thuật phổ biến của giới trẻ hiện nay nhằm lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân ấn tượng nhất.

Để có được những thước phim 2,4 triệu view này, cô nàng và ekip chắc chắn đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc tiếp xúc với cái lạnh đột ngột yêu cầu một sức khỏe tốt và sự chịu đựng cao. Việc kết hợp giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên và vẻ đẹp mềm mại của phụ nữ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Dù có ý kiến trái chiều hay đồng thuận, không thể phủ nhận rằng cô gái diện bikini trượt tuyết này đã tạo nên một dấu ấn đậm nét trên bản đồ gái xinh đầu năm 2026.