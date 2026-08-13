Yêu "giám đốc thành đạt", 11 người bị lừa chuyển khoản tổng cộng 19,3 tỷ đồng

Các thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản, đầu tư ngày càng tinh vi.

Một đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã bị lực lượng công an Trung Quốc ngăn chặn. Chỉ trong thời gian hoạt động, nhóm này đã lừa 11 nạn nhân chuyển tổng cộng hơn 5 triệu NDT (khoảng 19,3 tỷ đồng). Kẻ cầm đầu đường dây đã bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù.

Ngày 18/3, The Paper dẫn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Minhang, thành phố Thượng Hải, cho biết cơ quan công tố này đã truy tố ông Huang về tội lừa đảo. Sau quá trình điều tra, Huang được xác định là đối tượng cầm đầu một nhóm lừa đảo xuyên biên giới.

Kịch bản lừa đảo tinh vi

Tháng 8/2024, một phụ nữ họ Luo ở Thượng Hải đang nghỉ tại nhà thì nhận được lời mời kết bạn trên ứng dụng QQ từ một người đàn ông xa lạ tự xưng là “Qin Ze”. Người này giới thiệu mình là giám đốc của một công ty công nghệ, nói chuyện lịch sự và liên tục dành cho Luo những lời quan tâm.

Chỉ khoảng một tuần sau, Qin Ze và Luo xác định quan hệ yêu đương.

Sau khi tạo được lòng tin, Qin Ze bắt đầu đề cập đến việc cùng nhau đầu tư. Qin Ze nói mình đang ở Macau để đàm phán một dự án, đồng thời lấy lý do đã ký thỏa thuận bảo mật nên không thể trực tiếp thao tác trên tài khoản đầu tư. Anh đề nghị Luo giúp mình quản lý tài khoản và giới thiệu một nền tảng đầu tư cho cô.

Qin Ze còn gửi cho Luo thông tin tài khoản ngân hàng của “bộ phận chăm sóc khách hàng” để cô thực hiện giao dịch. Đắm chìm trong mối quan hệ mới, Luo liên tục chuyển tiền trong vòng 4 ngày, tổng số tiền lên tới hơn 260.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi muốn kiểm tra khoản lợi nhuận đầu tư, cô phát hiện website của nền tảng đột nhiên không thể đăng nhập. Người bạn trai trên mạng cũng biến mất khỏi ứng dụng trò chuyện.

Ngày 25/8/2024, Luo đến đồn cảnh sát trình báo.

Từ địa chỉ nền tảng đầu tư giả mà nạn nhân cung cấp, cảnh sát bắt đầu truy tìm nguồn gốc vụ lừa đảo. Quá trình điều tra sau đó hé lộ một đường dây quy mô lớn đặt căn cứ tại Sri Lanka.

Theo điều tra, nền tảng liên quan đến vụ án thực chất do một công ty có tên “Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Internet Quốc tế Mou Sheng” đặt tại Sri Lanka kiểm soát. Vào tháng 8/2024, công ty này có 3 nhóm kinh doanh với tổng cộng 22 người.

Cảnh sát phát hiện đường dây này đã xây dựng một quy trình lừa đảo tương đối hoàn chỉnh. Các nhân viên kinh doanh đóng giả những người đàn ông thành đạt, tìm kiếm mục tiêu thông qua QQ, WeChat và các nền tảng trò chuyện khác. Sau khi thiết lập quan hệ tình cảm và tạo lòng tin, chúng dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giả mạo.

Ảnh minh họa

Ban đầu, nhóm lừa đảo thường cho nạn nhân nhận được một khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo cảm giác khoản đầu tư là thật. Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển số tiền lớn hơn, nhóm này sẽ khóa chức năng rút tiền rồi biến mất cùng toàn bộ số tiền.

Nạn nhân được hoàn trả lại tiền

Theo hồ sơ điều tra, tháng 2/2023, Huang - kẻ cầm đầu sử dụng mật danh “Dongfeng”, di chuyển từ Campuchia sang Sri Lanka. Sau đó, Huang phụ trách quản lý nhóm lừa đảo mạng do công ty Mou Sheng vận hành tại địa phương. Đến ngày 25/2/2024, Huang trở về Trung Quốc nhưng vẫn sử dụng các ứng dụng liên lạc nước ngoài để điều hành đường dây từ xa.

Sau khi bị bắt, Huang cố tình giảm nhẹ vai trò của mình, khai rằng bản thân chỉ phụ trách công việc hậu cần và những việc lặt vặt trong công ty lừa đảo, đồng thời phủ nhận mình là người đứng sau đường dây.

Tuy nhiên, các công tố viên đã xem xét tổng thể vị trí của Huang trong tổ chức, thời gian tham gia cũng như mức độ liên quan trực tiếp của người này với các hoạt động phạm tội. Từ đó, cơ quan công tố xác định Huang chính là đối tượng cầm đầu đường dây và phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc hơn.

Quá trình điều tra cũng mở rộng đáng kể quy mô vụ án. Từ trường hợp ban đầu chỉ có một nạn nhân tại quận Minhang, cơ quan công tố lần lượt lần theo dòng tiền, chứng từ thanh toán và lời khai để xác định tổng cộng 11 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên khắp Trung Quốc.

Các khoản tiền bị lừa được xác minh với tổng giá trị hơn 5 triệu NDT (khoảng 19,3 tỷ đồng). Thời gian hoạt động của đường dây được xác định kéo dài từ đầu năm 2023 đến năm 2025.

Cuối cùng, với vai trò là đối tượng cầm đầu tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, Huang bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù và phải trả loại toàn bộ số tiền cho các nạn nhân.

(Nguồn: The Paper)