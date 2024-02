Theo âm Hán Việt "Quất" được phát âm gần giống với từ "Cát" trong cát tường như ý được hiểu là gặp nhiều may mắn và an lành.

Cây quất có lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.



Là loại cây rất phổ biến ở Việt Nam. Người miền Nam gọi cây quất là tắc, còn Tây Nam Bộ gọi là hạnh. Đây là một loại cây tương đối dễ trồng, ra hoa quanh năm và được trồng quanh năm. Cây quất sinh trưởng nhanh, phân nhiều cành, tán lá đa dạng, cũng có mùi thơm giống như tranh, cam. Cành lá xum xuê, quả có màu vàng đều mang ý nghĩa thể hiện sự trù phú, tượng trưng cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Chính vì vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, ngoài việc xem ngày tốt xấu để dọn dẹp nhà cửa đón Tết, nhà nhà đều bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn trong cả năm cho gia đình.

Rất nhiều người đã đi mua quất từ trước gần 1 tháng để chơi Tết

Theo phong thủy, quất cảnh chưng Tết là một trong số rất ít loại cây tụ hội đầy đủ các yếu tố ngũ hành. Đó chính là kim (có hoa màu trắng) sinh thủy (lá xanh đậm), thủy sinh mộc (chính là thân cây), mộc sinh hỏa (quả khi đã chín), hỏa sinh thổ (đất trồng), thổ sinh kim (hoa màu trắng). Chính vì vậy cây quất phù hợp với tất cả mọi người và những điều tốt đẹp đều sẽ đến với gia chủ trong năm mới.

Khi chọn quất làm cây cảnh nên chọn những cây nhiều quả, cành lá xum xuê càng tốt bởi theo phong thủy quả càng sai thì tài lộc càng nhiều. Khi quất ra hoa cũng là lúc thủy sinh mộc, đây chính là hiện thân của sinh khí mang đến may mắn, thành công trong công việc đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó quất trĩu quả cũng là biểu tượng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

Chị Đàm Thanh Thủy ở thành phố Tuyên Quang chia sẻ: Năm nào chị cũng đi mua cây quất về bày ngày tết với hy vọng sẽ có một năm may mắn cho gia đình, sẽ có một khởi đầu mới thật nhiều tài lộc. Đặc biệt những cây quất có gốc to, thân ngắn chẻ làm nhiều nhánh nhỏ, thể hiện sự sum vầy của gia đình trong năm mới.

Không chỉ có tác dụng dùng để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà bạn trong những ngày đầu năm, cây quất ngày tết còn được sử dụng như một vị thuốc để chữa các loại bệnh như chữa ho, phong hàn; cung cấp vitamin C, A, B2, chất xơ, mangan, sắt; cải thiện các bệnh về đường tiêu hóa; chữa nấc nghẹn; các bệnh về mắt…