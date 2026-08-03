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Xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên đi lạc trên bán đảo Sơn Trà

Thanh Ba
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Do gặp mưa lớn, trời tối, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế nên Q. bị mất phương hướng, không thể tìm được đường ra trên bán đảo Sơn Trà.

Ngày 3/8, Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức tìm kiếm, giải cứu nam thanh niên đi lạc trên bán đảo Sơn Trà.

Q. được tìm thấy và giải cứu an toàn. (Ảnh: C.A)

Khoảng 0h03 cùng ngày, Công an phường Sơn Trà tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên bị lạc trong khu vực rừng trên bán đảo Sơn Trà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra Công an phường Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua nắm tình hình, xác định T.N.Q. (SN 1997, trú phường An Hải) đi lên núi theo hướng Trạm Kiểm lâm rồi di chuyển vào khu vực rừng Dâu.

Do gặp mưa lớn, trời tối, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế nên Q. bị mất phương hướng, không thể tìm được đường ra.

Trước tình hình trên, Công an phường Sơn Trà khẩn trương phối hợp lực lượng dân quân phường Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 3h20, lực lượng chức năng phát hiện Q. đang trú mưa tại khu vực rừng Dâu. Sau khi tiếp cận, các lực lượng đã đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng an toàn.

Qua vụ việc, Công an phường Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý đi một mình vào khu vực rừng, núi trên bán đảo Sơn Trà, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết diễn biến xấu. Trước khi tham quan, khám phá các cung đường trên bán đảo, cần theo dõi dự báo thời tiết, chỉ di chuyển trên các tuyến đường được phép, không đi vào đường mòn hoặc khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở.

Bên cạnh đó, người dân nên mang theo điện thoại đã sạc đầy pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để liên lạc. Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện bị lạc, cần giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển sâu hơn vào rừng và nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng.

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