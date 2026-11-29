Theo chuyên gia quân sự Nga, nếu xảy ra xung đột Nga-NATO, vùng lãnh thổ bị cô lập của Nga là Kaliningrad sẽ không trụ được quá 1 tháng

Ảnh vệ tinh radar ICEYE, được công bố ngày 11/11/2026 về một hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-2 được triển khai tại vùng Kaliningrad.

Theo chuyên gia quân sự Valery Shiryaev, trong trường hợp xảy ra chiến tranh thông thường giữa Nga và NATO, Kaliningrad chỉ có thể tự vệ được không quá một tháng trước khi cạn kiệt đạn dược.

Ông cũng lưu ý, nếu có nỗ lực của Liên minh Bắc Đại Tây Dương phong tỏa khu vực này, Nga chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân thì mới chống lại được lực lượng tấn công.

Chuyên gia này nhắc nhở rằng, NATO đã nhiều lần tuyên bố kế hoạch phong tỏa hoàn toàn khu vực Kaliningrad và nhấn mạnh việc các sĩ quan tham mưu đã xây dựng các chiến lược liên quan.

Thậm chí là trong thời gian gần đây, một số nước NATO đã công khai kêu gọi khối quân sự phương Tây chiếm giữ khu vực này của Nga.

Theo vị chuyên gia, căn cứ chính của Hạm đội Baltic nằm ở Kaliningrad, có tên lửa Iskander, có vũ khí hạt nhân; nhưng đó là một khu vực đầy khó khăn, không thể tiếp viện được, do bị các nước NATO bao vây xung quanh, với Ba Lan ở phía Nam và Lithuania ở phía Bắc và phía Đông.

Do đó, nếu một cuộc chiến tranh thông thường nổ ra, Kaliningrad sẽ không trụ được quá một tháng.

Ông nói thêm, trước đây Nga có thể thắng bằng cách lẻn sang Phần Lan (lúc đó là một quốc gia trung lập) để bao vây phía Bắc các nước Baltic. Nhưng giờ đây, quốc gia đó cũng đã là thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Nhà phân tích nhận định, lực lượng và nguồn lực đóng tại Kaliningrad sẽ có thể cầm cự được một thời gian, nhưng sau đó đạn dược sẽ bắt đầu cạn kiệt và tình hình sẽ trở nên nguy kịch.

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra trong điều kiện chiến tranh được tiến hành bằng các phương tiện thông thường, giống như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay.

Ông cho rằng, một cuộc chiến với NATO sẽ không thể được tiến hành bằng các phương tiện thông thường. Nếu có mối đe dọa đến lãnh thổ Nga và việc mất hoàn toàn Kaliningrad, giới chức Nga có thể sẽ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ông cũng chỉ ra rằng, giới chức Nga cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu những kế hoạch như vậy được thực hiện, Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân chống lại các nước NATO.

Theo Topcor.ru