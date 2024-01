Xung đột Israel - Hamas: Rộ tin đề xuất ngừng bắn ở Gaza

Những cuộc họp tập trung vào xung đột Gaza

Tại Mỹ, trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/1 để thảo luận về Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. Các cuộc gặp đều tập trung vào xung đột tại dải Gaza và hình hình căng thẳng ở Biển Đỏ. Các nước đều nhất trí về sự cần thiết nhanh chóng thực hiện lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và tạo điều kiện cho nhân đạo đến với người dân ở vùng đất ven biển này; đồng thời đồng loạt bày tỏ quan ngại về an ninh ở Biển Đỏ.

Dân Palestine trong đường hầm Hamas ở Gaza. Ảnh: AFP.

Dự kiến, đêm nay (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ thảo luận về những căng thẳng tại Trung Đông, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Pháp.

Cũng vì căng thẳng Trung Đông, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Brett McGurk dự kiến trong tuần này cũng sẽ tới Qatar, để bàn chi tiết về các đề xuất ngừng bắn cho Israel và Hamas. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế rộ tin về các đề xuất ngừng bắn từ cả phía Israel và Hamas.

Hãng tin Axios của Mỹ hôm nay dẫn lời hai quan chức Israel cho biết, nước này đang muốn tìm kiếm một thỏa thuận nhiều giai đoạn với Hamas; trong đó sẵn sàng ngừng bắn 2 tháng để đổi lấy việc thả tự do cho hơn 130 con tin đang bị Hamas giam giữ. Đề xuất dường như đã được gửi tới 2 quốc gia trung gian là Qatar và Ai Cập. Nếu đề xuất được đáp ứng, đây là quãng thời gian ngừng bắn lâu nhất mà Israel chấp nhận trong cuộc xung đột hơn 100 ngày qua.

Thông tin về mong muốn của Israel được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang chịu sức ép ngày một lớn từ trong nước và quốc tế về việc phải đảm bảo an toàn cho các con tin bị Hamas bắt giữ. Nhiều quan điểm cho rằng, việc giải cứu được các con tin bằng chiến dịch quân sự là điều không thể.

Trong khi đó, tờ CNN dẫn nguồn thân cận cho biết, Israel còn muốn các nhà lãnh đạo Hamas phải rời dải Gaza. Đây sẽ là một vấn đề “nhạy cảm” nhằm tiến tới xóa bỏ quyền điều hành của Hamas đối với dải đất này. Theo giới phân tích quân sự, sau 4 tháng tấn công, Israel vẫn chưa loại bỏ được bất kỳ lãnh đạo cấp cao nhất nào của Hamas ở dải Gaza và ước tính Hamas vẫn còn khoảng 70% lực lượng chiến đấu.

Đánh giá về đề xuất của Israel, đại diện lực lượng Hamas khẳng định: Vẫn chưa nhận được đề xuất ngừng bắn từ Israel; đồng thời khẳng định lực lượng này chỉ muốn ngừng bắn đầy đủ và toàn diện, chứ không phải tạm thời. Nếu Israel đồng ý với điều kiện đó, Hamas sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán để trao trả những người Israel bị giữ ở dải Gaza theo từng đợt.

Tuy nhiên, như tuyên bố mới đây của với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngừng bắn toàn diện thời điểm này là điều không thể, đồng thời bác bỏ khả năng Israel rút quân khỏi Gaza: “Nếu chúng tôi đồng ý với điều này – những gì mà binh sĩ Israel đã làm được là vô ích. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an ninh cho công dân của mình. Chúng ta sẽ không thể đưa những người sơ tán về nhà của họ một cách an toàn và những gì xảy ra như ngày 7/10 sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi chưa sẵn sàng chấp nhận một đòn chí tử như vậy đối với an ninh của Israel; do đó, chúng tôi sẽ không đồng ý với điều này. Các điều kiện mà Hamas đề xuất nhấn mạnh một điểm đơn giản – không có gì thay thế được chiến thắng. Chỉ có chiến thắng hoàn toàn mới đảm bảo việc tiêu diệt Hamas và đưa tất cả con tin của chúng ta trở về.”

Hiện, điều kiện ngừng bắn của Israel và Hamas đưa ra dường như chưa có nhiều điểm chung. Đây sẽ là bài toán khó cho các nhà trung gian hòa giải quốc tế thời gian tới, để có thể hạ nhiệt một Trung Đông đang “căng như dây đàn”.

Nghị quyết của Liên đoàn Arab

Liên đoàn các quốc gia Arab thông qua nghị quyết quan trọng về vấn đề Israel - Palestine

Hôm qua (22/1), tại cuộc họp khẩn do Marốc chủ trì được tổ chức ở thủ đô Cairo của Ai Cập, Liên đoàn Arab đã thông qua một nghị quyết quan trọng về vấn đề Israel và Palestine, trong đó đáng chú ý là việc yêu cầu các bên ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel.

Nghị quyết được thông qua yêu cầu tất cả các bên ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel, coi đây là hành vi tiếp tay và hỗ trợ cho những hành động đã dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn người Palestine cũng như các hoạt động quân sự phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sớm thông qua một quyết định mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh cách duy nhất để giải quyết vấn đề là thông qua việc công nhận các quyền hợp pháp và không thể xâm phạm của người Palestine, đặc biệt là quyền thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền hoàn toàn và khả thi trong phạm vi biên giới trước tháng 6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Đáng chú ý, nghị quyết lần này đã trực tiếp cáo buộc Mỹ đang thực hiện “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề Gaza, đồng thời yêu cầu nước này đóng vai trò quan trong hơn trong việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ và lâu dài. Nghị quyết cũng lên án hành động “gây hấn” của Israel đối với Syria và Lebanon thời gian qua, bao gồm cả vụ tấn công mới nhất ở thủ đô Damascus của Syria, đồng thời cảnh báo hành động của Israel làm suy yếu chủ quyền của Syria và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Kết thúc phiên họp, Liên đoàn đã thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét áp dụng các biện pháp khả thi của từng thành viên trong việc thực hiện nghị quyết, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các hành động mang tính pháp lý, kích hoạt các công cụ kinh tế, sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao để buộc Israel chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào người Palestine.