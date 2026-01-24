Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân gửi tiền tiết kiệm cần đặc biệt chú ý

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi, xuất hiện ở nhiều địa phương

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại tỉnh Hưng Yên, Công an phường Hồng Châu đã kịp thời phát hiện một trường hợp thanh niên tham gia nhóm trên ứng dụng Telegram với lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao.

Sau khi lập tài khoản, nạn nhân liên tục bị các đối tượng giả danh "nhân viên hỗ trợ tài chính" gọi điện, thúc giục chuyển tiền để "nâng cấp gói lãi suất".

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an phối hợp với gia đình trong công tác tuyên truyền, giải thích, nạn nhân đã nhận diện được dấu hiệu lừa đảo và tránh được nguy cơ mất tiền.

Tại một số địa phương khác, cơ quan Công an cũng ghi nhận các vụ việc tương tự. Nhiều hội, nhóm trên Telegram mời gọi người dân gửi tiền tiết kiệm, cam kết lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng.

Các đối tượng lừa đảo thường xây dựng kịch bản bài bản: từ việc tạo dựng niềm tin ban đầu, đến dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Sau đó, chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và xóa dấu vết.

Không ít người dân, đặc biệt là người trẻ tuổi, sinh viên, người lao động tự do, đã mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn "lãi suất cao – không rủi ro" trên không gian mạng.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể đối diện mức án nào?

Cơ quan Công an khẳng định, mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân, kèm theo các hình phạt bổ sung khác.

Ngoài ra, các hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin gian dối trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo, còn có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 15 của Chính phủ, với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Như vậy, không chỉ các đối tượng trực tiếp lừa đảo, mà những người cố tình tiếp tay, quảng bá, giới thiệu các mô hình tài chính trái phép cũng có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lực lượng Công an khuyến cáo người dân: