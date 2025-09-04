HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chưa từng có, hàng loạt người mất tiền khi liên hệ với Minh Hiếu

Duy Anh |

Các nạn nhân được hướng dẫn liên hệ với người tên Nguyễn Minh Hiếu và được thêm vào một nhóm chat rồi thực hiện các bước chuyển tiền tiếp theo.

Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một fanpage mang tên “thi Toán Timo”, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dùng. Tuy nhiên, đằng sau đó là một chiêu trò lừa đảo được tổ chức khá tinh vi.

Theo phản ánh của một người tham gia, sau khi đăng ký, fanpage yêu cầu người chơi chuyển khoản 290 nghìn đồng để hoàn tất thủ tục. 

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn liên hệ với một người tên Nguyễn Minh Hiếu và được thêm vào một nhóm chat. Trong nhóm, “Hiếu” tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 400 nghìn đồng. Khi người tham gia từ chối và tỏ ý nghi ngờ, lập tức bị loại khỏi nhóm.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chưa từng có, hàng loạt người mất tiền khi liên hệ với Minh Hiếu- Ảnh 1.

Hình ảnh fanpage lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Điều đáng chú ý, để tạo niềm tin, đối tượng đã cung cấp căn cước công dân và thẻ ngành Đài Truyền hình Việt Nam. Chính chiêu thức này khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng và chuyển tiền.

Thực tế cho thấy, đã có nhiều người chuyển khoản cho tài khoản được đối tượng cung cấp. Vụ việc mang dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức và quy mô lớn.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: người dân cần thận trọng với các cuộc thi trực tuyến yêu cầu đóng phí qua chuyển khoản, đồng thời nên xác minh thông tin từ nguồn chính thống trước khi tham gia.

