Mai Xuân Văn đã ra đầu thú

Duy Anh |

Trước đó, Mai Xuân Văn làm công nhân và bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Ngày 2/9, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công đối tượng Mai Xuân Văn, 33 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, có Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về tội Đánh bạc ra đầu thú.

Mai Xuân Văn đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Xuân Văn (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, Mai Xuân Văn làm công nhân ở Hải Phòng. Đêm 12/4, khi nghỉ giải lao giữa ca, thấy một nhóm đang đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền, Mai Xuân Văn tham gia đánh bạc. 

Đến khoảng 01h30' cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt quả tang, Mai Xuân Văn đã bỏ trốn. 

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

đánh bạc

Công an Hải Phòng

bắt quả tang

đầu thú

mai xuân văn

