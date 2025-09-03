Mai Xuân Văn đã ra đầu thú

Ngày 2/9, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công đối tượng Mai Xuân Văn, 33 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, có Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về tội Đánh bạc ra đầu thú.

Đối tượng Mai Xuân Văn (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, Mai Xuân Văn làm công nhân ở Hải Phòng. Đêm 12/4, khi nghỉ giải lao giữa ca, thấy một nhóm đang đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền, Mai Xuân Văn tham gia đánh bạc.

Đến khoảng 01h30' cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt quả tang, Mai Xuân Văn đã bỏ trốn.