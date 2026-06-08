Các báo cáo xuất hiện trên mạng xã hội phương Tây và Nga nói rằng Iran có thể sẽ nhận được 327 tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay do Nga cung cấp.

Tên lửa không đối đất Kh-38 của Nga.

Gói hàng này được cho là bao gồm 123 tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, 42 tên lửa không đối không tầm trung R-77, 120 tên lửa không đối đất Kh-38 và 42 tên lửa thuộc dòng Kh-31, bao gồm cả các biến thể chống bức xạ và chống hạm.

Những vũ khí này có thể được trang bị trên máy bay chiến đấu Su-35S, trong khi R-73 cũng có thể được sử dụng trên máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Nguồn thông tin ban đầu về cuộc thảo luận hiện tại là một báo cáo được United24 công bố vào tháng 4/2026.

Một chi tiết quan trọng khác là báo cáo của United24 dựa trên các tài liệu nội bộ bị rò rỉ từ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga.

Các tài liệu này đề cập đến đơn đặt hàng sản xuất linh kiện liên quan đến các loại tên lửa được liệt kê ở trên.

Trong một số tài liệu bị rò rỉ, Iran được đề cập trực tiếp. Trong những tài liệu khác, Iran được cho là xuất hiện với ký hiệu K10 - mã mà Bộ Quốc phòng Nga thường sử dụng khi đề cập đến đối tác của họ ở Iran.

Tài liệu tiết lộ việc giao những tên lửa này cho Iran dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của các hợp đồng được cho là vẫn chưa rõ.

Thông tin đáng tin cậy về số lượng máy bay Su-35S và Yak-130 hiện đang được Iran vận hành cũng rất hạn chế.

Các báo cáo cho biết, những chiếc Yak-130 đầu tiên được giao cho Không quân Iran vào tháng 9/2023.

Tháng 3/2026, xuất hiện thông tin một trong những máy bay này đã bắn hạ một chiếc F-35 của Israel trên bầu trời Tehran.

Đối với Su-35S, các báo cáo về việc giao hàng cho Iran lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 4/2023.

Sau đó, tháng 10/2025, thông tin rò rỉ cho thấy Nga có thể giao tới 48 máy bay loại này cho Iran vào năm 2028.