Xuất hiện loại pin xe điện siêu bền, đóng băng vẫn sạc được

Dòng pin này có tên Tianxing II, hướng tới sử dụng cho xe thương mại hạng nhẹ. Đây được xem là pin natri-ion đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt.

Phiên bản pin natri-ion dung lượng 45 kWh sở hữu mật độ năng lượng đạt 175 Wh/kg và tuổi thọ vượt mốc 10.000 chu kỳ sạc - xả. Con số này trội hơn đáng kể so với các loại pin ô tô điện phổ biến hiện nay có chu kỳ sạc từ 1.000-4.000 lần.

Đây cũng là loại pin đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia mới GB 38031-2025, được thiết kế để sử dụng cho các dòng xe van cỡ nhỏ, siêu nhỏ và xe tải nhẹ chạy điện.

So với pin lithium-ion thông thường, pin natri-ion của CATL cho thấy ưu thế vượt trội về khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh. Cụ thể, ở mức nhiệt xuống tới -40°C, pin vẫn duy trì khoảng 90% dung lượng khả dụng.

Mô hình pin natri-ion của CATL.

Đáng chú ý, pin vẫn có thể sạc ngay cả khi bị “đóng băng” hoàn toàn ở -30°C. Điều này sẽ giải quyết triệt để bài toán vận hành xe thương mại điện tại các khu vực có mùa đông khắc nghiệt.

Bên cạnh yếu tố hiệu năng, lợi thế lớn của pin natri-ion còn nằm ở chi phí. Natri có trữ lượng trong vỏ Trái đất cao hơn lithium hơn 1.000 lần, trong khi chi phí khai thác chỉ bằng khoảng 1/20.

Theo CATL, điều này hứa hẹn giúp giảm đáng kể giá thành pin trong dài hạn, qua đó cải thiện hiệu quả kinh tế và khả năng phổ cập của xe thương mại điện hạng nhẹ.

Ngoài phiên bản natri-ion chịu nhiệt độ thấp, dòng Tianxing II còn bao gồm ba biến thể pin lithium-ion khác, phục vụ các nhu cầu vận hành chuyên biệt.

Phiên bản sạc nhanh được trang bị công nghệ sạc công suất cao, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% chỉ trong 18 phút. Với các mẫu xe điện dung lượng pin tiêu chuẩn 100 kWh, một lần sạc nhanh có thể bổ sung khoảng 150 km phạm vi hoạt động.

Phiên bản tầm xa lập kỷ lục mới trong phân khúc xe thương mại nhẹ với dung lượng pin đơn lẻ lên tới 253 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 800 km. Biến thể này hướng tới các hoạt động logistics liên tỉnh, đường dài.

Phiên bản sạc nhanh chịu nhiệt độ cao được phát triển cho các nhu cầu giao hàng chặng cuối. Loại này hướng tới sử dụng cho các xe có cường độ hoạt động cao, quãng đường ngắn như giao hàng siêu thị hay phân phối trong khu dân cư ở khu vực khí hậu nóng.

Pin được trang bị hệ thống quản lý nhiệt làm mát bằng dung dịch tùy chỉnh, giúp duy trì khả năng sạc nhanh ổn định và kéo dài tuổi thọ pin trong điều kiện nhiệt độ cao.

Hiện nay, hầu hết ô tô điện trên thị trường sử dụng pin dựa trên các hóa chất gốc lithium nickel mangan cobalt (NMC), nickel nhôm cobalt (NCA), hay lithium sắt photphat (LFP). Pin natri-ion nổi lên như một giải pháp mới với khả năng vận hành tốt trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và lạnh giá.