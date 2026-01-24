Xe Trung Quốc mất giá nhanh sau vài năm sử dụng, thị trường quốc tế cũng “choáng”

Xe Trung Quốc mất giá nhanh sau vài năm sử dụng

Không chỉ tại Việt Nam, hiện tượng mất giá nhanh ở xe Trung Quốc đang khiến thị trường ô tô toàn cầu chú ý, nhất là ở các nước châu Âu. Báo cáo từ hiệp hội đại lý và sửa chữa ô tô Tây Ban Nha (Ganvam) cùng công ty định giá DAT cho thấy sau 3 năm sử dụng, xe mang thương hiệu Trung Quốc chỉ giữ lại khoảng 60,7% giá trị, thấp hơn đáng kể so với mức 65,55% của các xe phổ thông không phải Trung Quốc và thấp hơn nhóm xe cao cấp ở mức 68,31%.

Nguyên nhân được chỉ ra là xe Trung Quốc thường có tỷ trọng cao ở phân khúc xe điện và plug-in hybrid, vốn mất giá nhanh do tâm lý e ngại về độ bền pin, vòng đời công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc các hãng liên tục giảm giá bán mới để cạnh tranh cũng kéo theo mức giá xe đã qua sử dụng giảm sâu hơn.

Tại Việt Nam, tình trạng này cũng phản ánh qua các đợt giảm giá sâu ở xe Trung Quốc, nhất là mẫu SUV MG HS, khiến xe cũ mất giá theo vì giá xe mới liên tục bị điều chỉnh.

MG HS là SUV hạng C nhưng có giá bán thấp hơn một số mẫu SUV hạng A.

Mercedes-Benz hé lộ S-Class phiên bản mới với nâng cấp toàn diện

Mercedes-Benz vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về phiên bản S-Class mới nhất trước ngày ra mắt toàn cầu vào ngày 29/1, gọi đây là một trong những bản nâng cấp toàn diện nhất trong lịch sử dòng sedan hạng sang này. CEO của hãng cho biết mẫu xe sắp ra mắt sở hữu tới 2.700 chi tiết mới hoặc được thiết kế lại, chiếm hơn một nửa tổng số linh kiện, vượt xa một bản facelift thông thường và gần như biến thành một mẫu xe “gần như mới hoàn toàn”.

Mercedes-Benz S-Class﻿ mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 29/1. Ảnh: Carscoops

Thiết kế bên ngoài tập trung vào các chi tiết mạnh mẽ và uy nghi hơn so với thế hệ trước với lưới tản nhiệt mở rộng và những điểm nhấn hiện đại, trong khi bên trong cabin, S-Class mới sẽ trang bị hệ điều hành MB.OS do Mercedes phát triển, tích hợp công nghệ tiên tiến và khả năng cá nhân hóa cao, mang đến trải nghiệm lái và tiện nghi số hóa vượt trội.

Sự thay đổi sâu rộng về thiết kế, công nghệ và cấu trúc cho thấy Mercedes kỳ vọng mẫu S-Class mới sẽ tiếp tục giữ vị thế chuẩn mực trong phân khúc sedan hạng sang toàn cầu khi chính thức ra mắt.

Những mẫu SUV đáng mua tại Việt Nam trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng

Trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng, nhiều mẫu SUV được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi và sức mạnh vận hành ấn tượng.

Trong đó, Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5nổi bật với phong cách khối hộp mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi, trang bị công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và mức giá bán từ khoảng 1,31 đến 1,36 tỷ đồng, phù hợp với khách hàng tìm xe gia đình cao cấp trong tầm tiền.

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5.

Kia Sorento là SUV 7 chỗ thế hệ thứ 4 ra mắt năm 2020, sở hữu thiết kế bề thế, nội thất hiện đại và tùy chọn 6 chỗ kiểu thương gia. Xe có nhiều lựa chọn động cơ xăng, diesel, hybrid và plug in hybrid, đi kèm loạt công nghệ an toàn tiên tiến, giá từ 1,32 đến 1,49 tỷ đồng.

Mazda CX-8 bản mới được nâng cấp nhẹ về thiết kế, giữ phong cách KODO sang trọng, bổ sung đèn LED mới và tiện nghi như USB-C, chế độ Off-road. Xe dùng động cơ xăng 2.5L 188 mã lực, dẫn động AWD, trang bị gói an toàn ADAS đầy đủ, giá cao nhất 1,14 tỷ đồng.

Những mẫu xe này được kỳ vọng mang đến sự cân bằng giữa giá bán, trang bị và trải nghiệm lái cho người tiêu dùng Việt Nam trong phân khúc SUV đa dụng dưới 1,5 tỷ đồng.

