Giá xe Toyota hybrid giảm mạnh ở Việt Nam: Yaris Cross rẻ hơn, Alphard giảm sâu

Toyota Việt Nam vừa điều chỉnh giảm giá niêm yết cho loạt mẫu xe hybrid (HEV), thể hiện rõ chiến lược kích cầu và mở rộng thị phần xe xanh tại thị trường trong nước. Từ ngày 20/1/2026, bốn mẫu xe gồm Alphard HEV, Camry HEV Top, Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV đồng loạt được giảm giá bán chính thức.

Trong đó, Alphard HEV ghi nhận mức giảm mạnh nhất lên tới 200 triệu đồng, đưa giá niêm yết xuống còn khoảng 4,415 tỷ đồng. Các mẫu còn lại giảm từ 37–70 triệu đồng, giúp Yaris Cross HEV trở thành mẫu xe hybrid có giá thấp nhất của Toyota tại Việt Nam, với mức từ 728 triệu đồng.

Đáng chú ý, Innova Cross HEV, mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025, không nằm trong diện giảm giá lần này, tiếp tục giữ mức niêm yết hơn 1 tỉ đồng. Giới chuyên môn đánh giá đợt điều chỉnh giá của Toyota là bước đi chiến lược nhằm tăng cường cạnh tranh và đẩy mạnh doanh số cho dòng xe hybrid trong bối cảnh nhu cầu chuyển sang các lựa chọn xanh và tiết kiệm đang ngày càng tăng.

Sự cố pin khiến Volvo phải triệu hồi loạt xe điện trên toàn cầu

Volvo, thương hiệu lâu nay gắn liền với hình ảnh an toàn hàng đầu thế giới, đang đối mặt với sự cố nghiêm trọng khi phải triệu hồi hơn 33.000 xe điện EX30 trên phạm vi toàn cầu do nguy cơ cháy pin. Các xe bị ảnh hưởng thuộc đời 2024 đến 2025, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp pin phát nhiệt bất thường, thậm chí bốc cháy ngay cả khi xe đang dừng đỗ.

Theo cơ quan chức năng Mỹ, nguyên nhân được xác định xuất phát từ cell pin do nhà cung cấp Sunwoda của Trung Quốc sản xuất, liên quan đến hiện tượng mạ lithium trong quá trình sạc. Lỗi này có thể gây đoản mạch bên trong pin, làm tăng nguy cơ cháy nổ dù xe không vận hành. Trước mắt, Volvo khuyến cáo người dùng giới hạn mức sạc pin và đỗ xe ngoài trời nhằm giảm thiểu rủi ro.

Sự cố ảnh hưởng tới nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Australia và châu Á, đồng thời làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm soát chất lượng pin trong ngành xe điện. Volvo cho biết giải pháp khắc phục triệt để sẽ sớm được triển khai, coi đây là bài học cảnh báo quan trọng đối với toàn ngành.

Doanh số chạm đáy, Honda Accord và Mazda6 âm thầm rời thị trường Việt Nam

Sau thời gian dài kinh doanh kém hiệu quả, hai mẫu sedan hạng D đến từ Nhật Bản là Honda Accord và Mazda6 đã âm thầm rút khỏi thị trường ô tô Việt Nam. Theo VAMA, Honda Accord chỉ bán 42 xe trong năm 2025, nhiều tháng không phát sinh doanh số.

Doanh số 2 mẫu xe Nhật sụt giảm theo từng năm.

Mazda6 cũng lao dốc với 56 xe bán ra và đã ngừng nhận đặt cọc từ cuối tháng 9/2025. Đây là mức tiêu thụ được đánh giá thấp kỷ lục trong phân khúc. Tại các đại lý, Accord và Mazda6 đã ngừng nhận đơn đặt hàng mới, đồng thời không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm chính thức.

Sự rút lui này phản ánh rõ sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng Việt, khi xe gầm cao như SUV và crossover ngày càng chiếm ưu thế nhờ tính đa dụng, thiết kế hiện đại và phù hợp nhiều điều kiện sử dụng. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện cùng làn sóng xe giá rẻ từ các thương hiệu mới cũng khiến sedan cỡ D dần mất chỗ đứng.

Hiện phân khúc này tại Việt Nam chỉ còn lại số ít lựa chọn và tiếp tục đối mặt nguy cơ thu hẹp trong thời gian tới.

