Phát hiện "đội quân thép" âm thầm chở 100 tấn hàng, di chuyển sát nhau, hoạt động xuyên đêm

Phát hiện "đội quân thép" âm thầm chở 100 tấn hàng

Giữa sa mạc khắc nghiệt tại thành phố Hami, khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), một đoàn 91 xe tải không người lái đang âm thầm vận hành tại mỏ than lộ thiên Shitoumei số 1, tạo nên hình ảnh như “đội quân thép” tự động khi di chuyển sát nhau suốt ngày đêm mà gần như không cần sự can thiệp của con người.

Mỗi xe có khả năng chở từ 70–100 tấn than và hoàn thành chuyến vận tải vòng tròn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, thay thế hoàn toàn phương tiện có người lái trong khâu vận tải nội mỏ.

Dự án do Công ty Năng lượng Santanghu thuộc Tập đoàn Năng lượng Tân Cương triển khai từ tháng 4/2024, giúp giảm khoảng 200 vị trí lái xe truyền thống, hiện chỉ còn lại hai kỹ thuật viên giám sát từ trung tâm điều khiển.

Hệ thống vận hành tại mỏ Shitoumei sử dụng công nghệ “Made in China”, kết hợp định vị vệ tinh Bắc Đẩu và mạng 5G, cho phép xe tải tự hành kết nối thời gian thực với trung tâm điều hành, độ trễ dưới 50 mili-giây, nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn.

Mỏ Shitoumei có trữ lượng than đã chứng minh lên tới khoảng 3,575 tỷ tấn và là một trong những khu khai thác than trọng điểm phía bắc Tân Cương, cung cấp cho nhiều nhà máy điện và khu vực trên toàn Trung Quốc.

Mitsubishi sắp tung SUV điện mới: Mạnh tới 400 mã lực, chạy hơn 500 km mỗi lần sạc

Mitsubishi Motors đang chuẩn bị ra mắt một mẫu xe điện hoàn toàn mới được phát triển hợp tác với Foxtron Vehicle Technologies – đơn vị phát triển xe điện thuộc tập đoàn Hon Hai (Foxconn), nhằm mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa và tăng hiện diện tại thị trường Úc và New Zealand vào nửa cuối năm 2026.

Xe có kích thước tương đương dòng Xforce hiện có nhưng trục cơ sở dài hơn, đi kèm ngôn ngữ thiết kế hiện đại với đèn LED toàn dải, tay nắm cửa ẩn và cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất trang bị màn hình giải trí 15,6 inch, màn hình lái 9,2 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống âm thanh cao cấp.

Về vận hành, bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ điện 229 mã lực, trong khi phiên bản cao cấp có 4 động cơ tổng 400 mã lực dẫn động 4 bánh. Bộ pin 57,5 kWh giúp xe đạt tầm hoạt động 466–516 km theo NEDC và 400–430 km theo WLTP mỗi lần sạc. Mitsubishi vẫn chưa công bố tên chính thức hay giá bán dự kiến của mẫu EV này.

Thuế giảm sâu, ô tô nhập khẩu bước vào cuộc đua hạ giá tại Việt Nam

Thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đang chứng kiến những biến động rõ nét về giá bán khi các chính sách thuế nhập khẩu giảm sâu tạo động lực cạnh tranh mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo Cục Hải quan, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ nhiều thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu, đã giảm mạnh theo lộ trình các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và UKVFTA, đưa mức thuế hiện chỉ còn khoảng 24–30% so với mức khởi điểm trước đây.

Đối với ô tô từ ASEAN, thuế nhập khẩu đã ở mức 0% từ lâu nhờ Hiệp định ATIGA, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT tiếp tục được tính trên giá mới thấp hơn, giúp kéo giảm chi phí lăn bánh cho người mua.

Sự thay đổi thuế này được xem là “điểm mấu chốt” để các hãng xe đẩy mạnh đua giá, đặc biệt các dòng hybrid nhập khẩu đang hưởng lợi rõ nhất nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn. Đồng thời, các dòng xe sang châu Âu như Audi và BMW có thể giảm hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc, buộc cả xe lắp ráp trong nước phải điều chỉnh chiến lược giá và trang bị để giữ thị phần.

Xu hướng cạnh tranh bằng giá được đánh giá là không thể đảo ngược, mở ra cơ hội tiếp cận xe nhập khẩu hợp lý hơn với người tiêu dùng trong năm 2026.

(Tổng hợp)



