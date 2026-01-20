HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Không phải Honda hay Yamaha, xe tay ga này gây "sốt" vì nhẹ hơn đối thủ gần 40 kg

Văn Chế |

Một mẫu xe tay ga địa hình mới mang tên Panthette X vừa được thương hiệu Anh quốc Phelon & Moore (P&M) giới thiệu, đặt mục tiêu thách thức các “ông lớn” như Honda ADV350 và Yamaha XMax 300 trong phân khúc tay ga phân khối lớn.

Không phải Honda hay Yamaha: Panthette X gây sốt nhờ trọng lượng 148 kg.

honda

Yamaha

Panthette X

