Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025 ở VN: VinFast xếp thứ mấy?

Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025

Năm 2025 ghi nhận sự thay đổi lớn trên thị trường ô tô Việt Nam khi VinFast vươn lên dẫn đầu top 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất, bỏ xa các đối thủ truyền thống. Theo số liệu tổng hợp, VinFast đạt doanh số 175.099 xe, gần gấp 2,5 lần Toyota, thương hiệu đứng thứ hai với 71.954 xe. Xếp sau lần lượt là Hyundai với 53.229 xe, Ford 50.450 xe và Mitsubishi 44.107 xe, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Ở các vị trí tiếp theo, Mazda bán được 32.455 xe, Honda 29.719 xe, Kia 27.176 xe, Thaco Truck 24.810 xe và Isuzu 11.742 xe. Đáng chú ý, doanh số tháng 12/2025 của nhiều hãng tăng mạnh so với tháng trước, phản ánh nhu cầu mua sắm cao điểm cuối năm.

Xét theo mẫu xe, VinFast VF3 là "vua doanh số" của thị trường, kế tiếp là 3 mẫu khác của VinFast. Tiếp theo sau đó mới đến Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Mazda CX-5 và Toyota Yaris Cross...

Thuế giảm, xe hybrid tại Việt Nam hạ giá

Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid tại Việt Nam bắt đầu phát huy tác động lên thị trường ô tô trong nước khi một số mẫu xe lai xăng điện được điều chỉnh giảm giá bán. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, xe hybrid tự sạc (HEV) được áp dụng mức thuế bằng 70% so với xe xăng cùng phân khúc, mở đường cho các hãng xe cắt giảm giá bán chính thức thay vì chỉ dựa vào ưu đãi đại lý.

Toyota Việt Nam là một trong những hãng tiên phong điều chỉnh giá niêm yết cho dòng xe HEV, với mức giảm từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng tùy mẫu.

Toyota Alphard bản HEV giảm giá lên tới 200 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Các mẫu như Camry HEV, Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV đều hưởng lợi từ chính sách này, giúp khoảng cách giá giữa xe hybrid và xe xăng thông thường thu hẹp, thúc đẩy sức hấp dẫn đối với người mua.

Giới chuyên gia đánh giá việc giảm thuế không chỉ làm tăng khả năng tiếp cận xe hybrid mà còn hỗ trợ xu hướng chuyển dịch sang lựa chọn thân thiện môi trường trong bối cảnh hạ tầng xe điện chưa hoàn chỉnh. Dự báo phân khúc hybrid sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2026 khi thêm nhiều mẫu mới ra mắt và giá bán tiếp tục ổn định.

Hơn 2,5 triệu xe Volvo đời cũ sắp được nâng cấp công nghệ lớn

Volvo chuẩn bị triển khai bản nâng cấp công nghệ lớn cho hàng triệu xe cũ trên toàn cầu, cho phép các mẫu xe sản xuất từ năm 2020 trở đi và sử dụng hệ điều hành Android Automotive trải nghiệm hệ thống giải trí và giao diện mới như trên các mẫu Volvo đời mới EX30, EX60 và EX90. Theo hãng xe Thụy Điển, việc này sẽ được thực hiện thông qua cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp chủ xe không cần mang xe đến đại lý mà vẫn được nâng cấp trực tiếp.

Bản cập nhật được đánh giá là một trong những lần nâng cấp lớn nhất lịch sử của Volvo, dự kiến tác động tới khoảng 2,5 triệu xe trên toàn cầu, thay thế trợ lý Google Assistant cũ bằng nền tảng AI Google Gemini mới và cải thiện trải nghiệm thông tin giải trí.

Giám đốc công nghệ của Volvo nhấn mạnh mục tiêu tạo ra trải nghiệm gần tương đương với các mẫu xe hiện đại, bất chấp sự khác biệt về phần cứng giữa các đời xe. Động thái này cho thấy hãng đang theo đuổi chiến lược hiện đại hóa dàn xe hiện hữu, gia tăng giá trị và trải nghiệm cho khách hàng sở hữu xe Volvo cũ.

(Tổng hợp)







