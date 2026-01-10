HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xuất hiện hình thức lừa đảo mới, người dân đổi tiền mặt đặc biệt chú ý

Duy Anh |

Cuối năm, các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ và tâm lý thiếu tiền của người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo hết sức tinh vi.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào thời điểm cuối năm, lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ hội đầu năm tăng cao, các đối tượng xấu thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết đổi tiền mới, tiền lẻ với lệ phí thấp nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng như sau: 

Xuất hiện hình thức lừa đảo mới, người dân đổi tiền mặt đặc biệt chú ý - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo "đổi tiền mới, tiền lẻ" trên không gian mạng; đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn lừa đảo trên để nâng cao cảnh giác tránh mắc bẫy kẻ xấu. 

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, nếu người dân cố ý sử dụng các loại tiền giả để trao đổi, thanh toán hoặc mua bán như tiền thật chính là hành vi lưu hành tiền giả có thể bị xử lý về "Tội lưu hành tiền giả" theo quy định tại Điều 207, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xuất hiện hình thức lừa đảo mới, người dân đổi tiền mặt đặc biệt chú ý - Ảnh 2.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều tỉnh, thành xuất hiện mưa to





Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Tết Nguyên đán

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

chiếm đoạt tài sản

tiền mặt

thủ đoạn lừa đảo mới

đổi tiền

Tết

Đổi tiền mới

cận Tết

Đổi tiền lẻ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại