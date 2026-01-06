Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều tỉnh, thành xuất hiện mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm từ 4 - 8 độ C.

Do tác động của không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/1

Thời tiết Hà Nội không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ từ 11-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 9-18 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-17 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 12-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.