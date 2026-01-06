HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều tỉnh, thành xuất hiện mưa to

Duy Anh |

Không khí lạnh tiếp tục tiến sâu xuống Trung Trung Bộ gây mưa rào và dông cho khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm từ 4 - 8 độ C.

Do tác động của không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Nhiều tỉnh, thành xuất hiện mưa to - Ảnh 1.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/1

Thời tiết Hà Nội không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ từ 11-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 9-18 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-17 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 12-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Bắt cụ ông 71 tuổi Nguyễn Đình Minh và 29 người khác trên tàu cá
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 7/1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại