Xuất hiện cảnh tượng lạ ở Trung Quốc

Rất nhiều du khách từ khắp nơi đã đổ về đây để chiêm ngưỡng khung cảnh không tưởng này.

Bầu trời vùng cửa sông Hoàng Hà (Trung Quốc) những ngày gần đây xuất hiện một con "cá voi khổng lồ" được tạo thành từ vô số đàn chim di cư. Hình ảnh này như tái hiện sống động khung cảnh "Bắc Minh hữu ngư" (Biển Bắc có con cá) trong tác phẩm của Trang Tử, thu hút sự chú ý của dư luận.

Đàn chim dày đặc tụ lại thành vệt đen khổng lồ trước ánh chiều tà, tạo nên kỳ quan "tường chim" (điệu múa đàn chim). Phần đầu tròn tù và phần đuôi thu hẹp dần của vệt đen trông giống như một chú cá voi khổng lồ đang bơi ngang qua bầu trời. Số liệu cho thấy, lượng chim di cư đến trú đông năm nay (2026) đã vượt quá 180.000 con, dù chưa bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo báo cáo từ Xinhua, hiện tượng "tường chim" ở cửa sông Hoàng Hà thường được tạo thành bởi các loài vịt trời và ngỗng trời. Năm ngoái (2025), riêng số lượng tập hợp của loài vịt Baikal (Anas formosa) đã từng vượt quá 240.000 con. Năm nay (2026), dù chưa đến thời điểm cao điểm nhưng số lượng đàn chim tụ hội đã vượt mốc 180.000 con.

Hiện tượng "tường chim" tại cửa sông Hoàng Hà xếp thành hình cá voi khổng lồ cực kỳ ngoạn mục. (Ảnh: Xinhua)

"Tường chim" là cảnh tượng hàng loạt chim di cư cất cánh cùng lúc, tạo thành các hình khối chuyển động qua lại khi đi kiếm ăn. Qua bức ảnh do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi lại, vô số bóng chim nhỏ bé nối liền thành một đường nét trải dài khắp bầu trời. Cảnh tượng có lúc trông giống một chú cá voi ngẩng đầu, có lúc lại tách ra thành hai đường cong trên dưới, tựa như một sinh vật khổng lồ đang há to miệng. Khi đàn chim bay đến gần, tiếng vỗ cánh dày đặc hòa thành âm thanh vo ve như tiếng sấm rền từ phía chân trời, khiến những du khách ngắm chim đang chờ đợi cũng tự giác giữ yên lặng.

Được biết, "tường chim" tại cửa sông Hoàng Hà thường xuất hiện trước khi mặt trời mọc hoặc sau khi mặt trời lặn, với quy mô và hướng bay không cố định. Vào khoảng chiều tối, gần giao lộ giữa đường Đông Bát và đường Binhai ở Đông Dinh, xe đỗ từ khắp nơi kéo dài thành hàng dài. Du khách đến ngắm chim đi ra lối đi gỗ quan sát bầu trời kiên nhẫn chờ đợi. Bên đường cũng xuất hiện các gian hàng bán cua hấp, bánh nhân thịt, bánh bông lan mật ong, và có cả nơi cung cấp nước nóng miễn phí.

Anh Lý, một du khách đến từ Bắc Kinh chia sẻ: "Tôi không biết tối nay 'tường chim' có xuất hiện hay không, nhưng việc được cùng hàng trăm người yên lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đã là một trải nghiệm khó quên trong đời." Còn anh Vân Thanh, một du khách ba lô đến từ Hohhot thì cho rằng, chính vì không thể đặt lịch trước cho "tường chim" nên hiện tượng này lại càng đáng để mong đợi hơn.

Vùng đồng bằng sông Hoàng Hà nơi chim di cư tụ họp này từng là bãi bồi kiềm mặn có hệ sinh thái vô cùng mong manh. Nhờ địa phương liên tục thực hiện phục hồi vùng đất ngập nước, diện tích đất ngập nước trong khu bảo tồn hiện đã đạt 1,65 triệu mẫu. Số loài chim được ghi nhận đã tăng từ 187 loài lên 407 loài, trong đó có 26 loài thuộc danh mục bảo tồn cấp quốc gia hạng I của Trung Quốc.

Nguồn: ETtoday