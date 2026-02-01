Xuân Hinh: "Người ta cứ nghi tôi với Thanh Thanh Hiền là có vấn đề"

Sắp tới, phim Mùi Phở với sự tham gia của danh hài Xuân Hinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và nhiều tên tuổi khác sẽ chính thức ra rạp. Trong buổi giao lưu mới đây khi cùng đứng trên sân khấu nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tiết lộ, nhà chị và nhà nam danh hài ở Sóc Sơn sát cạnh nhau.

"Chúng tôi là hàng xóm thân thiết sát nhà nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi lên ới nhau ăn bữa cơm", Thanh Thanh Hiền nói.

Về phía Xuân Hinh, ông cho biết: "Tôi và Thanh Thanh Hiền là anh em rất thân bao nhiêu năm nay rồi. Tuổi chúng tôi gọi là hết vị rồi. Chúng tôi không có vấn đề kia mà người ta cứ nghi tôi với Thanh Thanh Hiền là có vấn đề". Cách nói chuyện hóm hỉnh của Xuân Hinh thu hút sự chú ý và khiền nhiều người bật cười.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền.

Nghệ sĩ Xuân Hinh (sinh năm 1960, Bắc Ninh) là danh hài nổi tiếng được mệnh danh “vua hài đất Bắc”, xuất thân từ chèo, xẩm, hầu đồng và nổi bật với các tiểu phẩm hài truyền thống gắn liền Tết và sân khấu miền Bắc.

NSƯT Thanh Thanh Hiền (sinh năm 1969, Hà Nội) là giọng ca cải lương, diễn viên truyền thống Bắc Bộ có phong cách biểu diễn đa dạng từ cải lương đến dân ca. Chị được khán giả yêu mến bởi giọng hát và khả năng diễn xuất sâu sắc.

Trong gần 30 năm đồng hành trên sân khấu, cả hai đã kết hợp ăn ý trong nhiều vở diễn và chương trình nghệ thuật, tạo nên cặp đôi nghệ sĩ “ăn ý” được khán giả rất yêu thích. Chính sự thân thiết và phản ứng hợp tác xuất thần đã khiến nhiều người lầm tưởng họ là vợ chồng ngoài đời.

Tuy nhiên, hoàn toàn không có chuyện yêu đương giữa Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong đời thực. Cả hai nhiều lần khẳng định mối quan hệ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp gắn bó lâu năm. Thậm chí Xuân Hinh từng hài hước nói rằng khán giả gọi nhầm rằng Thanh Thanh Hiền là “vợ” mình, nhưng anh chỉ có một người vợ duy nhất và chuyện đó chỉ là hiểu nhầm vui.