Danh hài Xuân Hinh: "Minh nói như vậy, tôi không làm thì thấy có tội"

Chiều 20/1, showcase phim Mùi Phở đã diễn ra tại Hà Nội với sự có mặt của dàn diễn viên gồm: Nghệ sĩ Xuân Hinh, Tiến Lộc, Cường Cá, đạo diễn Minh Beta...

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta chia sẻ Mùi Phở được xây dựng trên ba tầng giá trị: Văn hoá – nghệ thuật – gia đình trong đó phở đóng vai trò như một điểm giao thoa, kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt mỗi dịp Tết. Với Mùi Phở, đạo diễn Minh Beta không chỉ đứng sau máy quay mà còn trực tiếp thể hiện OST "Mùi Ký Ức".

Ekip làm phim giao lưu.

Đạo diễn Minh Beta.

Thu hút sự quan tâm của giới truyền thông tại buổi gặp gỡ là nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh. Lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi U70, ông nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia, nam danh hài nói: "Năm ngoái, anh Minh (đạo diễn Minh Beta) bay ra ngoài này mời, tôi bảo không đóng phim mà đóng 2 tháng tôi không có sức. Sau đó, anh Minh nói về văn hóa phở là cái quốc hồn quốc túy kết hợp cả văn hóa dân tộc.

Rồi Minh nói gia đình, bố mẹ hâm mộ tôi. Minh cũng rất yêu nghệ thuật chèo, chầu văn... nếu tôi không đóng vai này thì sẽ không làm bộ phim này nữa. Minh nói như vậy tôi thấy xúc động, tôi không làm thì thấy có tội.

Tôi là người ăn lộc Mẫu, đi lên từ văn hóa dân tộc, ăn lộc tiền nhân nên sau khi suy nghĩ thấy Minh đã mời rồi, đã sửa kịch bản rất nhiều rồi nên tôi nhận làm. Mặc dù ở tuổi này quay hai tháng trời rất vất vả nhưng tôi thấy tinh thần các cháu và nghệ sĩ trẻ rất hào hứng nên quyết định sang năm nếu còn sức khỏe thì gặp lại các bạn tiếp nữa. Chơi hẳn phim hành động cho máu", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Danh hài Xuân Hinh.

Một cảnh trong phim.

Nói thêm về cát-xê, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, ông đã nói thẳng với đạo diễn Minh Beta là không thể trả nổi: "Tôi nói với Minh là: Mặc dù em là đại gia nhưng chắc em không có tiền trả đâu thôi thì cho chú tùy đi". Nghệ sĩ Xuân Hinh còn hài hước chia sẻ thêm: "Nói tiền nong thì đi diễn tôi chả có mấy mà ăn cái lộc khác. Có bao nhiêu vợ con cầm hết, tay trắng rồi".

Phim Mùi Phở với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Danh hài Xuân Hinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, diễn viên Thu Trang, diễn viên Tiến Lộc, diễn viên Cường Cá... dự kiến sẽ ra rạp vào ngày Mùng 1 Tết 2026.