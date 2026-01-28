HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mẹ ruột ngoài 90 tuổi trong lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ Thương Tín

Li La |

Ở tuổi ngoài 90, dù bị lẫn nặng, lúc nhớ lúc quên nhưng mẹ ruột Thương Tín vẫn giữ được gương mặt hiền từ, thần thái khá khỏe mạnh.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ một số thông tin và hình ảnh trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ Thương Tín. Theo nam nhạc sĩ, anh cùng con trai nghệ sĩ Thương Tín đã từ TP.HCM về Phan Rang trong đêm để kịp có mặt trong lễ 49 ngày, diễn ra vào ngày 25/1 vừa qua.

Đáng chú ý, trong lễ 49 ngày của cố nghệ sĩ Thương Tín, mẹ ruột của ông lần đầu xuất hiện trước mọi người. Ở tuổi ngoài 90, dù bị lẫn nặng, lúc nhớ lúc quên nhưng bà vẫn giữ được gương mặt hiền từ, thần thái khá khỏe mạnh. Mái tóc bạc trắng theo năm tháng nhưng vẫn dày, khiến nhiều người không khỏi xúc động. "Tuần 49 của anh, chân dung người mẹ phúc hậu của Thương Tín", nhạc sĩ Tô Hiếu viết trên trang cá nhân.

Mẹ ruột ngoài 90 tuổi trong lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 1.

Mẹ ruột nghệ sĩ Thương Tín trong lễ cúng 49 ngày con trai.

Mẹ ruột ngoài 90 tuổi trong lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Tô Hiếu (bên phải) và con trai Thương Tín.

Trước đó, tại thời điểm nghệ sĩ Thương Tín qua đời, mẹ ông không lộ diện trong đám tang do sức khỏe yếu. Gia đình cho biết bà thường xuyên mệt, trí nhớ không còn minh mẫn nên được người thân chăm sóc tại nhà.

Lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ Thương Tín được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở Phan Rang, diễn ra trong không khí ấm cúng, giản dị, chủ yếu với sự có mặt của người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang. Ông là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam, từng ghi dấu ấn qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Thương Tín được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua các bộ phim nổi tiếng như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Săn bắt cướp...

Cố nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12/2025 tại nhà riêng ở Phan Rang sau thời gian dài sức khỏe suy giảm vì bệnh tật.

