Xử phạt nữ tài xế dùng điện thoại khi lái ô tô, tỏ “thái độ” khi bị phản ánh

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lập biên bản xử phạt với một nữ tài xế ở Phú Thọ vì hành vi sử dụng điện thoại khi lái ô tô. Đáng chú ý, sau khi vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội, nữ tài xế cho rằng hành động của cộng đồng mạng là xâm phạm đời tư.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ nhận được phản ánh từ người dân trên mạng xã hội về trường hợp xe ô tô biển số 19A-344.xx có dấu hiệu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, khoảng 15h00 ngày 06/9/2026, trên cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Tất Thành, thuộc TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, chị Trần T.L. (SN 1991) điều khiển xe ô tô biển số 19A-344.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Hình ảnh từ video do người dân phản ánh về trường hợp nữ tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái ô tô ở Phú Thọ. Nguồn: Cục CSGT

Theo lực lượng chức năng, hành vi này vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Trần T.L. Với hành vi vi phạm này, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận phản ánh của cộng đồng mạng, chị Trần T.L. đã tỏ “thái độ” chưa văn minh, cho rằng việc phản ánh hành vi vi phạm của mình là xâm phạm vào đời tư.

Theo Cục CSGT, chị Trần T.L. không hiểu rằng việc sử dụng điện thoại rất nguy hiểm cho bản thân mình và người tham gia giao thông khác, có nguy cơ dẫn tới tai nạn bất cứ lúc nào. Đây không còn là việc cá nhân của chị Trần T.L., mà là mối nguy hiểm chung của cộng đồng và xã hội, hiểm họa cần ngăn chặn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm giảm khả năng quan sát, phản ứng và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tập trung, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng cho biết mỗi phản ánh của người dân là một nguồn thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.