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Xôn xao vụ trộm bức tranh quý giá chỉ trong vòng 3 phút tại Pháp

Ban Thời sự
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Kẻ gian đã đột nhập Bảo tàng Renoir ở miền Nam nước Pháp và lấy đi các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu euro chỉ trong chưa đầy 3 phút.

Kẻ trộm đã phá hàng rào, đột nhập qua cửa sổ tầng trệt rồi cắt khung cửa, lấy đi 4 bức tranh của danh họa Pierre Renoir.

Do hệ thống báo động được kích hoạt và cảnh sát có mặt sau 5 phút, các đối tượng phải bỏ lại 2 tác phẩm trong khuôn viên bảo tàng trước khi tẩu thoát.

Vụ trộm bức tranh quý giá tại Pháp chỉ trong 3 phút gây chấn động - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Hai bức tranh bị lấy mất ước tính trị giá khoảng 9 triệu euro, tương đương hơn 10,5 triệu USD.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định các kiệt tác này rất khó tiêu thụ trên thị trường do quá nổi tiếng. Hiện lực lượng chức năng Pháp đang truy tìm các đối tượng.

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Tags

Bảo tàng

Bảo tàng Renoir

bức tranh quý giá

danh họa Pierre Renoir

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