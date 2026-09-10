Khi mua iPhone cho bố mẹ già, con cái cần quan tâm nhất điều gì? Đắt tiền, xịn là tốt, nhưng đã đủ chưa?

Nếu người dùng lớn tuổi chỉ cần gọi điện, nhắn tin, xem ảnh gia đình và thỉnh thoảng chụp hình, chiếc iPhone phù hợp không nhất thiết là chiếc nhiều camera hay mạnh nhất. Điều đáng cân nhắc hơn là máy có dễ cầm, pin đủ dùng, bộ nhớ đủ rộng và còn được hỗ trợ lâu hay không.

Đắt hơn chưa chắc dễ dùng hơn

Khi mua điện thoại cho bố mẹ, con cháu rất dễ suy nghĩ theo cách của mình: chip càng mạnh, camera càng nhiều, màn hình càng “xịn” thì càng đáng tiền. Nhưng với người dùng lớn tuổi, phần cứng dư thừa có thể không giải quyết đúng khó khăn hằng ngày.

Ở thời điểm tháng 9/2026, Apple Việt Nam đang bán iPhone 17e từ 17.999.000 đồng, iPhone 17 từ 24.999.000 đồng và vẫn còn iPhone 16/16 Plus. iPhone 17e có màn hình OLED 6,1 inch, nặng 170 g, bộ nhớ khởi điểm 256 GB và thời lượng xem video công bố lên đến 26 giờ.

Với nhu cầu cơ bản, đây là nhóm thông số đáng chú ý hơn việc cố mua bản Pro.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nông nghiệp & Môi trường

Hãy nhìn vào 4 việc bố mẹ làm mỗi ngày

Trước khi chọn máy, nên hỏi cụ thể: bố mẹ có đọc báo lâu không, có gọi video thường xuyên không, có chụp nhiều ảnh/cháu nhỏ không và có hay quên sạc không. Nếu câu trả lời chủ yếu là gọi, Zalo, Facebook, YouTube và ảnh gia đình, một iPhone tiêu chuẩn hoặc dòng “e” đời mới thường đã có dư hiệu năng.

Bộ nhớ cũng nên tính theo thói quen thật. Người lớn tuổi thường ít chủ động dọn ảnh, video và tệp trong ứng dụng nhắn tin. Vì vậy dung lượng rộng có thể hữu ích hơn một camera phụ mà họ hiếm khi sử dụng.

Ranh giới cần lưu ý: dễ dùng không chỉ nằm ở model

Một chiếc máy mới vẫn có thể trở nên khó dùng nếu để cỡ chữ nhỏ, màn hình chính đầy ứng dụng, thông báo bật dày đặc và mật mã quá khó nhớ. Apple cho phép tăng cỡ chữ, bật chữ đậm và có chế độ Truy cập được hỗ trợ với giao diện đơn giản hơn, biểu tượng và chữ lớn hơn cho người cần hỗ trợ nhận thức.

Vì vậy, đừng coi việc mua máy là bước cuối. Với người lớn tuổi, con cháu dành 30 - 60 phút thiết lập sau khi mua có thể tạo khác biệt lớn hơn việc nâng thêm một bậc model.

Hướng dẫn cài đặt Làm cho văn bản dễ đọc hơn trên iPhone. Ảnh tạo bởi Gemini

Cách chọn thực tế

Nếu ngân sách thoải mái nhưng nhu cầu đơn giản, ưu tiên một mẫu đời mới vừa phải, bộ nhớ đủ rộng, trọng lượng người dùng cầm thấy dễ chịu và cổng sạc quen thuộc với đồ dùng trong nhà.

Nếu đang phân vân giữa bản thường và Pro, hãy cho bố mẹ cầm thử, đọc một đoạn chữ, bấm gọi và chụp ảnh ngay tại cửa hàng.

Nguyên tắc nên giữ là mua theo thao tác lặp lại mỗi ngày, không mua theo bảng thông số mà người sử dụng gần như không bao giờ dùng tới.