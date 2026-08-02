Xôn xao bài đăng về quy định ở một khách sạn nổi tiếng Hà Nội: "Không được mặc bikini xuống hồ bơi", dân mạng tranh cãi trái chiều

Một bài chia sẻ của nữ du khách về trải nghiệm tại hồ bơi của một khách sạn ở Hà Nội đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người tranh luận không nằm ở việc khách sạn có nội quy riêng, mà là quy định được cho là chỉ áp dụng với phụ nữ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một nữ du khách kể lại trải nghiệm tại hồ bơi của một khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Theo chia sẻ, gia đình cô đưa con đến bơi, cả nhà đã thay đồ xong thì nhân viên mới tiến đến thông báo cô không được mặc bikini xuống hồ mà phải thay bằng đồ bơi liền thân. Khi hỏi nguyên nhân, nữ du khách cho biết nhân viên giải thích quy định này xuất phát từ việc một số cư dân lớn tuổi trong tòa nhà từng góp ý với ban quản lý vì cho rằng phụ nữ mặc bikini có thể "ảnh hưởng đến con cái". Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Điều khiến nữ du khách băn khoăn không chỉ là quy định này, mà còn là lời giải thích từ phía nhân viên. Theo nội dung bài đăng, lễ tân cho biết quy định được đưa ra sau khi một số cư dân lớn tuổi phản ánh rằng họ không muốn nhìn thấy phụ nữ mặc bikini ở khu vực hồ bơi vì cho rằng điều đó "ảnh hưởng đến con cái". Dù đã chủ động mặc thêm quần short bên ngoài bikini, nữ du khách cho biết cô vẫn được yêu cầu mặc thêm áo thun để có thể sử dụng hồ bơi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút tương tác cùng nhiều bình luận trái chiều. Không ít người đồng tình với sự thắc mắc của vị khách, cho rằng nếu đã là hồ bơi thì bikini vốn là một loại đồ bơi phổ biến trên thế giới và không có gì bất thường. Điều khiến họ đặt câu hỏi là tại sao quy định lại dường như chỉ áp dụng với nữ giới, trong khi nam giới mặc quần bơi ôm sát vẫn được sử dụng hồ bơi bình thường.

"Điều mình thấy khó hiểu không phải là khách sạn có nội quy, mà là cùng là trang phục bơi nhưng chỉ phụ nữ bị yêu cầu mặc kín hơn" , một tài khoản bình luận.

Một người khác chia sẻ: "Nếu khách sạn muốn xây dựng quy định về trang phục thì nên công khai từ đầu để khách biết trước khi sử dụng dịch vụ, tránh trường hợp đến nơi mới được thông báo".

Tranh luận về ranh giới giữa nội quy riêng và quyền lựa chọn của khách

Bên cạnh những ý kiến đồng tình với nữ du khách, cũng có không ít người cho rằng mỗi khách sạn hay khu nghỉ dưỡng đều có quyền xây dựng nội quy phù hợp với mô hình hoạt động của mình. Nếu đơn vị quản lý lựa chọn quy định khách sử dụng hồ bơi phải mặc đồ bơi liền thân thì về nguyên tắc, khách có thể cân nhắc sử dụng hoặc lựa chọn một địa điểm khác phù hợp hơn.

"Tôn trọng nội quy của nơi mình sử dụng dịch vụ cũng là điều cần thiết. Quan trọng là nội quy ấy cần được thông báo rõ ràng từ đầu để khách chủ động chuẩn bị" , một cư dân mạng nêu quan điểm.

Tuy nhiên, nhiều bình luận cho rằng nếu quy định chỉ áp dụng với phụ nữ mà không có tiêu chuẩn tương tự với nam giới thì sẽ rất dễ tạo cảm giác thiếu công bằng. Chính điểm này mới là điều khiến cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều giờ trên mạng xã hội.

Thực tế, câu chuyện không còn dừng lại ở việc nên mặc bikini hay đồ bơi liền thân. Điều được nhắc đến nhiều hơn là cách các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng và truyền đạt quy định với khách hàng.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên thế giới cũng có những yêu cầu riêng về trang phục tại hồ bơi, phòng gym hay khu vực nhà hàng nhằm đảm bảo không gian chung. Tuy nhiên, các quy định này thường được công bố rõ trên website, tại quầy lễ tân hoặc ngay khu vực hồ bơi để khách có thể nắm trước khi sử dụng dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, khách hàng cũng có những kỳ vọng riêng về quyền lựa chọn trang phục trong giới hạn phù hợp với mục đích sử dụng. Vì vậy, khi nội quy chưa được thông tin đầy đủ hoặc khiến một nhóm khách cảm thấy mình bị áp dụng tiêu chuẩn khác với những người còn lại, những cuộc tranh luận như trường hợp lần này là điều khó tránh khỏi.

Đến thời điểm hiện tại, bài đăng vẫn tiếp tục được chia sẻ và thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Có người cho rằng nữ du khách hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về tính công bằng của quy định. Cũng có người cho rằng nếu không đồng tình với nội quy của một địa điểm thì cách đơn giản nhất là lựa chọn một nơi khác phù hợp hơn.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện lần này không nằm ở bộ bikini hay chiếc áo thun được yêu cầu mặc thêm, mà là cuộc tranh luận phía sau. Khi quan điểm về không gian công cộng, quyền cá nhân và văn hóa ứng xử ngày càng đa dạng, mỗi quy định đưa ra cũng sẽ khó tránh khỏi những góc nhìn khác nhau. Và như nhiều cư dân mạng bình luận, điều quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch trong quy định, cách ứng xử của đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như sự tôn trọng lẫn nhau giữa các bên để những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng luôn diễn ra trong tâm thế thoải mái nhất.