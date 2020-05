Xét xử gian lận thi cử tại Hoà Bình: "Cầu xin HĐXX cho bị cáo làm người chạy lại..."

Trong phiên xét xử chiều 15/5, Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) ủy quyền cho luật sư của mình để đối đáp lại bản luận tội của VKS đã đưa ra trước đó.

Trong phiên xét xử chiều 14/5, đại diện Viện kiểm sát Hoà Bình đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Khắc Tuấn 5 - 6 năm tù.

Với đề nghị trên của viện kiểm sát, luật sư bào chữa cho Khắc Tuấn nói thân chủ của mình bị rủ rê.

Trước đó, nam chuyên viên phòng khảo thí này không hề gặp gỡ tiếp xúc với Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi). Việc truy tố Tuấn phạm tội có tổ chức là không có căn cứ.

Đứng trước bục khai báo, tự bào chữa cho bản thân bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú, thành viên ban chấm thi trắc nghiệm) nói không có ý kiến gì về bản luận tội của viện kiểm sát trước đó.

Tuấn nói rằng, quá trình làm việc với cơ quan công an bị cáo đã chủ động khai báo mọi hành vi phạm tội của mình.

"Các cụ đã nói đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Dưới con mắt của một số người bị cáo trở thành kẻ phản bội, trở thành kẻ vu khống. Bị cáo đề nghị kiểm sát viên, HĐXX xem xét mức án với bị cáo sao cho phù hợp, thỏa đáng, cầu xin HĐXX cho bị cáo làm người chạy lại", Tuấn nói trước bục khai báo.

Sau lời tự bào chữa của Tuấn, đại diện viện kiểm sát nhận định bị cáo là người thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất, sau chủ mưu Nguyễn Quang Vinh. Đồng thời Tuấn cũng là người duy nhất bị xác định là có hành vi vụ lợi vật chất trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh phân trần, sau mỗi lần kết thúc điều tra bản thân bị cáo đều khiếu nại nhưng đều không được chấp nhận.

Tại phiên toà chiều 15/5, Quang Vinh mong muốn cơ quan điều tra đưa ra chứng cứ chứng minh mình phạm tội.

"Tôi có một người cháu vợ, xét về quy chế không phải là người thân, tôi không được nhờ vả gì. Sau khi biết việc này tôi rất bất ngờ, phía gia đình cháu rất hận tôi. Nếu nói tôi lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân là không chính xác, tôi không hề làm vậy...", bị cáo Vinh phân trần về hành vi vi phạm của mình.

Đại diện viện kiểm sát tỉnh Hòa Bình cho rằng, Vinh là người khởi xướng, bàn bạc vụ gian lận thi cử kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 tại Hoà Bình.

Bởi Vinh có 2 chùm chìa khóa trong phòng chấm thi trắc nghiệm 504, 1 chùm đã bàn giao còn 1 chùm giữ lại riêng.

Sau đó, Vinh đã đưa chìa khóa phòng chấm trắc nghiệm cho Đỗ Mạnh Tuấn và nói Tuấn lấy chìa khóa này để dùng nâng điểm cho các thí sinh.



Trước đó, trong phiên xét xử sáng 15/5, bị cáo Khương Ngọc Chất (Cựu thượng tá công an, cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) nói rằng không đồng ý với bản luận tội của đại diện VKSND truy tố mình theo Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015.

Việc viện kiểm sát truy tố Chất như vậy đã ảnh hưởng tới nhân phẩm của bị cáo, của gia đình bị cáo.

Đồng thời, cựu Thượng tá công an cũng khẳng định không có cấu kết, bàn bạc gì với bị cáo Nguyễn Quang Vinh và Đỗ Mạnh Tuấn

Khương Ngọc Chất còn đề nghị cho đối chất với bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Quang Vinh để làm rõ việc bàn bạc, móc nối giữa bị cáo với Vinh, Tuấn hay Tuấn và Vinh... nhưng không được đáp ứng.