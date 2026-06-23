Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội được giao xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên liên quan vụ cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu đến phường làm thủ tục hành chính.

Ngày 23/6, Thành ủy Hà Nội có văn bản gửi Đảng ủy UBND TP Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, về việc chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân liên quan cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền.

Để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên liên quan.

Đồng thời, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân.

Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội

Chiều cùng ngày, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội Phan Văn Phúc gửi báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thường trực Thành ủy Hà Nội liên quan sự việc trên.

Theo đó, vào hồi 21h50 ngày 22/6, trong quá trình thực hiện công tác rà soát, theo dõi dư luận xã hội trên không gian mạng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của công dân V.H., đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền nhận lương hưu tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, Trung tâm đã chỉ đạo chi nhánh số 3 khẩn trương rà soát, xác minh nội dung vụ việc.

Sau xác minh, Giám đốc chi nhánh số 3 đã trực tiếp liên hệ với gia đình công dân để trao đổi, lắng nghe phản ánh và giải thích các quy định pháp luật có liên quan đến thủ tục chứng thực chữ ký đối với các trường hợp người cao tuổi, người có công.

Khoản 2 Điều 24 Nghị định 23 quy định: "Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định".

Đại diện Trung tâm cho biết để hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của công dân, Chi nhánh số 3 đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện mẫu giấy đề nghị nhận thay lương hưu hàng tháng đối với các trường hợp không còn minh mẫn, tỉnh táo.

Theo đó, các thân nhân thống nhất đồng ý cử một người là đại diện cho gia đình nhận thay lương hưu và thực hiện chứng thực chữ ký của các thân nhân trong gia đình.

"Quá trình hướng dẫn được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, cách thức truyền đạt, giải thích của cán bộ còn chưa thực sự phù hợp, dễ gây hiểu lầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội" - Trung tâm báo cáo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Cũng theo báo cáo, Giám đốc Chi nhánh số 3 cùng Ban giám đốc chi nhánh đã đến gặp gỡ, thăm hỏi và xin lỗi gia đình. Đồng thời, Giám đốc Chi nhánh số 3 chỉ đạo công chức thực hiện tiếp nhận ngay thủ tục hành chính tại nhà.

Trung tâm xác định đây là bài học kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, giao tiếp và ứng xử hành chính đối với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế.

Tối 22/6, mạng xã hội xôn xao với nội dung một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H. đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H. (SN 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Cụ bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng và hiện đã gần 100 tuổi.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ bà H. phải trực tiếp có mặt.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Sau đó, nữ cán bộ cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. "Vì vậy, tôi đã mời chị đến nhà tôi cách phường có 200m, nhưng bị từ chối. Đồng thời, nữ cán bộ còn yêu cầu mời cả hai con ruột của bà phải lên phường để làm ", ông H. bức xúc.