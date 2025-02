Xem phim Sex Education, tôi tâm đắc quá đỗi trước câu nói của nhân vật này: Ngay ngày hôm sau, tôi phải đem ra dạy con gái gấp!

Những bậc cha mẹ nào có con đang trong độ tuổi dậy thì như tôi chắc chắn đều có nỗi lo, đó là lo con yêu sớm. Yêu sớm thì cũng không sao, sợ nhất là con tò mò ăn "trái cấm" rồi có bầu ở tuổi vị thành niên. Thời tôi học cấp 3, ở trường từng có bạn phải nghỉ học giữa năm lớp 10 vì có bầu với người yêu cùng lớp. Đến khi tôi đi học đại học, nghe nói người bạn đó đã bỏ "chồng" và ôm con về nhà mẹ đẻ. Vài năm sau, nghe mọi người kể, cuộc sống của người bạn đó khá vất vả.

Nhớ lại câu chuyện cũ nên khi biết tin cô con gái lớp 10 của mình cũng đang có "tình yêu gà bông" với một anh lớp 11 khiến tôi lo toát mồ hôi hột. Luôn tỏ ra là một người mẹ hiện đại, cởi mở nên tôi không thể làm ầm ĩ lên, hay bắt con chia tay được. Huống hồ, cả con tôi và cậu bé kia đều có kết quả học tập tốt.

Vì quá lo lắng, tôi đã lên mạng tìm lời khuyên và tình cờ xem được bộ phim Sex Education. Những cảnh phim đám trẻ tò mò về chuyện ấy, đặc biệt là cảnh một nữ sinh phải đi phá thai vì mang thai ngoài ý muốn lại càng khiến tôi lo lắng. Tuy nhiên, một tập phim khiến tôi vô cùng tâm đắc, đó là khi nhân vật Jean Milburn - một chuyên gia trị liệu về tình dục đưa ra một lời khuyên:

"Intercourse can be wonderful, but it can also cause tremendous pain. And if you're not careful, sex can destroy lives". (Tạm dịch: Quan hệ tình dục có thể rất tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể gây ra nỗi đau khôn lường. Và nếu không cẩn thận, tình dục có thể hủy hoại cuộc đời bạn).

Jean Milburn

Câu nói này khiến tôi tâm đắc vô cùng. Ngay ngày hôm sau, tôi đã quyết định thẳng thắn tâm sự với con gái về chuyện yêu đương của con, cũng như những nỗi lo của tôi. Tôi cũng chia sẻ với con về câu nói đầy ý nghĩa của Jean.

Ban đầu, con gái tôi còn ngại ngùng, thậm chí xấu hổ đến to tiếng với mẹ. Nhưng sau đó, khi thấy mẹ thật sự muốn trò chuyện chứ không phải thăm dò để mắng mỏ gì, con đã cởi mở hơn. Con tôi cũng kể với mẹ, nhiều lần cũng tò mò chuyện đó, nhưng rồi cũng sợ.

Khi nghe chia sẻ của con, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn vì mình đã quyết định nói chuyện với con. Sau buổi hôm đó, con tôi đã hứa với mẹ, sẽ không bao giờ có chuyện "ăn trái cấm" khi chưa đủ tuổi.

Từ câu chuyện của mình, tôi mong các bậc cha mẹ hãy cùng rút ra những bài học sau. Đó là không nên né tránh chủ đề tình dục với con. Thay vào đó, hãy giáo dục về tình dục toàn diện. Giáo dục giới tính không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo về hậu quả (mang thai, bệnh tật) mà còn phải hướng dẫn về sự đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau, và sức khỏe tinh thần trong các mối quan hệ.

Hãy dạy con rằng tình dục không chỉ là một hành động thể xác mà còn có yếu tố cảm xúc, tâm lý và trách nhiệm đi kèm, đồng thời hãy trang bị kiến thức để con đưa ra quyết định đúng đắn.

Khi chúng ta ngại ngần, né tránh việc giáo dục giới tính thì rất có thể một ngày nào đó, con cái sẽ phải gánh chịu hậu quả!