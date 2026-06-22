Xe tăng mới nhất của châu Âu sẽ thay đổi cách thức tác chiến tương lai

Công ty KNDS của Pháp - Đức đã cho ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới nhất của mình.

Nhà sản xuất tuyên bố chiếc MBT này có thể thay đổi cách thức các quân đội châu Âu tiến hành hoạt động tác chiến thiết giáp. Cỗ chiến xa được phát triển cho Bộ Quốc phòng Pháp mang tên định danh là CAPINT (CAPacité INtermédiaire).

Xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất này được chế tạo dựa trên khung gầm Leopard 2A8 của Đức và được trang bị động cơ diesel công suất 1.500 mã lực.

Một đặc điểm thiết kế quan trọng của chiếc CAPINT là hệ thống liên lạc tích hợp với máy bay không người lái (UAV), cho phép sử dụng cái gọi là "đôi cánh robot". Trong chiến đấu, các máy bay không người lái hoạt động phối hợp với xe tăng, mở rộng khả năng giám sát và kiểm soát chiến trường của nó.

Các nhà thiết kế của CAPINT cũng đã tìm cách giải quyết một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của xe tăng Leopard bằng cách giảm trọng lượng, đồng thời vẫn duy trì công suất động cơ cao nhằm đảm bảo khả năng cơ động trên địa hình gồ ghề., phương tiện này thực chất đã trở thành xe tăng hạng trung.

Kiến trúc điều khiển kỹ thuật số mở đảm bảo khả năng nâng cấp và thích ứng của nền tảng với các nhiệm vụ thay đổi, cũng như đủ sức hiện đại hóa liên tục và tương thích đa lĩnh vực. Xe tăng này được trang bị tháp pháo không người ngồi trong điều khiển loại ASCALON với pháo tự động 120mm.

Xe tăng CAPINT của châu Âu sẽ tạo ra cuộc cách mạng chiến trường tương lai?

Trong quá trình thiết kế xe tăng chiến đấu chủ lực, KNDS đã tận dụng kinh nghiệm thu được từ việc phát triển các dòng MBT trước đó, bao gồm cả Leclerc và Leopard, để trang bị cho CAPINT hỏa lực, khả năng bảo vệ và chống máy bay không người lái được nâng cao.

Khi tiến hành kiểm tra, CAPINT đã bắn hơn 300 viên đạn. Đầu năm 2026, Công ty KNDS đã tiến hành cuộc trình diễn đầu tiên về khả năng bắn từ một xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới đang di chuyển.

Đáng chú ý là Trung Quốc cũng đang theo đuổi mô hình xe tăng hạng trung với việc ra mắt chiếc Type 100 tiên tiến, cho thấy kỷ nguyên của những cỗ chiến xa nặng nề có thể sớm kết thúc.