Xe tải va chạm với xe máy ở Đắk Lắk, hai mẹ con thương vong

Người mẹ chở con trai đi trên đường ĐT.649, đoạn qua thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam thì va chạm với xe tải khiến người mẹ tử vong, con trai 2 tuổi bị thương.

Trưa 25/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ tai nạn giao thông trên tuyến ĐT.649, đoạn qua thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, khiến một người mẹ tử vong tại chỗ, con trai 2 tuổi bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 cùng ngày, ông Nguyễn Đức Tín (SN 1987, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) lái xe tải đi theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km0+350 tuyến ĐT.649, xe tải xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị B. (SN 1987, trú xã Tuy An Nam) đi theo hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị B. tử vong tại chỗ, bé trai 2 tuổi (con chị B.) bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai tháng trước , tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lộc cũng xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 25/4, tại Km1244+350, đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc (đèo Cù Mông), xe tải do ông Trần Thanh Hải (SN 1999, trú TP Đà Nẵng) lái theo hướng Bắc - Nam, va chạm với xe máy đang đi theo hướng ngược lại.

Xe máy chở ông Huỳnh Quốc H. (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú xã Xuân Lộc. Cú va chạm khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà Vi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.